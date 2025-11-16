"Parcă era balerină" Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat - Antena Sport

Adrian Porumboiu (75 de ani) l-a criticat dur pe Denis Drăguş (26 de ani), după ce atacantul naţionalei a primit cartonaşul roşu la două minute după ce a intrat pe teren cu Bosnia.
Chiar dacă selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi mai mulţi tricolori au susţinut că centralul Michael Oliver i-a dezavantajat, Porumboiu, fost arbitru, e de părere că meciul nu s-a pierdut din această cauză.
Adrian Porumboiu e de părere că Denis Drăguş trebuia eliminat
“Arbitrul a preîntâmpinat unele atacuri și a intervenit imediat cu cartonașul galben. La un moment dat aveau 3 sau 4 galbene pentru faulturi, deci s-a asigurat un echilibru.
Chiar dacă a avut sânge la ureche (n.r: Marius Marin), nu a fost ceva violent. Galben meritat, fără discuții, dar nimic mai mult.
O schimbare total neinspirată și, în plus, roșul lui Drăguș a fost meritat. Roșu clar, nu aveai ce să cauți acolo cu piciorul, să-l lovești în creștetul capului, parcă era balerină.
“Neinspirat Lucescu”
Și oricum, el nici nu joacă constant. L-ar fi avut pe Munteanu… Baiaram nici nu era în lot. Una peste alta, nu cred că acest meci s-a pierdut din cauza arbitrului. Am făcut noi câteva greșeli.
O schimbare total neinspirată și apoi nu am mai avut mijloc deloc în repriza a doua. Jucători de 25–27 de ani, iar Dzeko la 39 de ani a fost mai viu decât ai noștri.
Dacă stăm să ne căutăm vina în alte părți… Trebuie să joci la victorie. Joci cu Chipciu fundaș stânga, care nu dă cu piciorul stâng… trebuia să joci cu un fundaș stânga de meserie, care să vină cu centrări. Neinspirat Lucescu, la experiența lui”, a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.
Bosnia – România 3-1. Dezastru pentru tricolori după pauză. Am ratat şi locul 2 în grupă!
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.
Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând “ţiganii, ţiganii”. Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj.
Gazdele au replicat prin lovitura de cap a lui Bazdar, care s-a dus peste bara transversală, în minutul 20. Partida a fost echilibrată, iar Memic a încercat poarta noastră cu un şut de la distanţă, în minutul 35, însă balonul s-a scurs pe lângă bara din dreapta lui Ionuţ Radu. Minutul 42 a adus o altă fază periculoasă a tricolorilor. Mihăilă şi Bîrligea au luptat şi l-au pus pe Man într-o poziţie bună, însă atacantul lui PSV a şutat cu stângul, peste poartă. Un minut mai târziu gazdele au avut primul şut pe spaţiul porţii, prin Dedic, iar prima parte s-a încheiat cu bara transversală lovită de Tahirovic, din lovitură liberă – cea mai mare ocazie a bosniacilor.
România se pregăteşte de barajul prin Nations League
Totul s-a întors însă în defavoarea noastră în partea secundă. Bosniacii au egalat în minutul 49, când Racoviţan a greşit şi Dzeko a profitat, înscriind. În minutul 56 Marius Marin a fost lovit de Tabakovic şi umplut de sânge, dar arbitrul Michael Oliver nu a dat decât fault, apoi i-a atenţionat pe oficialii celor două echipe privitor la scandările din tribune. Gazdele au dominat jocul, iar Drăguş, abia intrat, a primit cartonaş roşu pentru joc periculos, lăsându-şi echipa în zece. Minutul 80 a adus golul senzaţional al lui Bajraktarevic, şut direct la vinclu, şi Bosnia a preluat conducerea. Lucescu şi tricolorii nu au avut reacţie, iar bosniacii au mai înscris o dată, Tabakovic, în minutul 90+4 desăvârşind dezastrul de la Zenica. Bosnia – România s-a terminat 3-1, iar în clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.
Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.
Drumul României către Cupa Mondială trece acum prin barajul de pe filiera Ligii Naţiunilor.
