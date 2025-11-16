Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: "El e singura noastră scăpare" - Antena Sport

Închide meniul
Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: "El e singura noastră scăpare"

Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: "El e singura noastră scăpare"

Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare”

Publicat: 16 noiembrie 2025, 16:30

Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: El e singura noastră scăpare

Mircea Lucescu, în timpul meciului Bosnia - România / Sport Pictures

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost extrem de supărat după înfrângerea României din Bosnia şi a pus tunurile pe Mircea Lucescu. Acesta este de părere că selecţionerul României nu a avut reacţie în repriza a doua a meciului de la Zenica.

Mai mult, el este de părere că România s-a păcălit după victoria cu Austria şi nu consideră, aşa cum au spus cei mai mulţi, că a fost meritul lui Mircea Lucescu. Mai mult, el susţine că “Il Luce” nu va mai continua şi la baraj.

Valeriu Iftime îl cere pe Ladislau Boloni la echipa naţională: “Este omul care ne trebuie”

În ceea ce priveşte înlocuitorul lui Mircea Lucescu, Valeriu Iftime consideră că Ladislau Boloni este cel mai potrivit şi îl consideră pe cel care a condus naţionala în perioada 2000-2001 ca fiind “singura noastră scăpare”:

“Pentru că e clar că el nu va mai continua la baraj, iar cine are de tras niște concluzii eu cred că și le-a tras de mult timp față de antrenorul Mircea Lucescu de acum. Am văzut un Mircea Lucescu destul de pierdut în propriile idei tactice. După meciul cu Austria mulți vorbeau despre dânsul, că vezi Doamne am câștigat meciul datorită dumnealui și a sclipirilor sale de geniu în antrenorat. Total fals!

Am avut noroc chior în meciul cu Austria. Iar în Bosnia fotbalul nu se joacă doar o repriză, primă repriză în care noi trebuia să mai dăm încă vreo trei goluri.

Nu am dat, iar după pauză Mircea Lucescu nu a avut niciun fel de reacție la mutările tactice ale selecționerului Bosniei. Nu a avut nicio reacție în blocarea schimbărilor acestuia. L-a trimis pe teren pe Drăguș, care nu prea joacă, l-a tot ținut pe teren pe Man, iar copilul ăla Draguș, după ce a intrat s-a pierdut cu firea și a făcut ceea ce a făcut pe teren.

Mircea Lucescu trebuie să își asume această clasare pe locul trei într-o grupă facilă, iar la baraj eu mi-aș dori să mergem cu Ladislau Boloni. Loți Boloni e singura noastră scăpare. Este omul care ne trebuie și este un antrenor cu mare experiență. Vă repet: îmi pare rău că Mircea Lucescu își va încheia cariera cu acest eșec”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.

