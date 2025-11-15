Bosnia - România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a avut parte de un meci de coșmar la Zenica, acolo unde a pierdut pentru a doua oară în aceste preliminarii în fața selecționatei Bosniei.
Deși a condus cu 1-0 după reușita lui Daniel Bîrligea, formația antrenată de Mircea Lucescu a pierdut rapid controlul jocului. Mai mult decât atât, Denis Drăguș a fost eliminat la câteva minute de la intrarea pe gazon, iar de aici, jocul s-a „scurs” în favoarea gazdelor.
Bosnia – Romania 3-1
Final de meci!
Min. 90+3: Gol Bosnia! Gazdele marchează iar prin Tabakovic.
Min. 90+3: Florin Tănase este introdus pe teren. Acesta îi ia locul lui Man.
Min. 90: 7 minute de prelungire la Zenica!
Min. 80: Gol Bosnia! Bajraktarevic aduce formația gazdă în avantaj!
Min. 75: David Miculescu și Răzvan Marin intră pe teren. Cei înlocuiți sunt Ianis Hagi și Dragomir.
Min. 68: Denis Drăguș vede cartonașul roșu! Atacantul României este eliminat, după ce și-a lovit brutal un adversar!
Min. 65: Daniel Bîrligea este înlocuit cu Denis Drăguș.
Min. 61: Ocazie mare pentru România! Mihăilă primește o pasă la prima bară, dar acesta șutează în blocajul adversarului.
Min. 49: Gol Bosnia! Edin Dzeko restabilește egalitatea pentru gazde.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Pauză la Zenica!
Min. 45+2: Bară Bosnia! Gazdele au executat excelent o lovitură liberă, iar Ionuț Radu a fost salvat de transversală.
Min. 45: Prima repriză este prelungită cu două minute.
Min. 43: Șansă mare de gol! Din nou, Dennis Man, trimite peste poartă din câțiva metri.
Min. 41: Uluitoare ratare a României! Dennis Man primește o pasă perfectă în careu, dar execuția starului de la PSV este complet ratată.
Min. 35: Bosniacii amenință din nou poarta lui Ionuț Radu. Șutul expediat de Memic se duce pe lângă poartă.
Min. 31: Șansă de 2-0 pentru tricolori! Dennis Man șutează puternic la poartă, însă mingea este respinsă în lateral de portarul advers.
Min. 20: Mare ocazie de gol pentru gazde! Bazdar a reluat cu capul din poziție ideală, dar peste poartă.
Min. 17: GOOOOOOOOOOL ROMÂNIA! Daniel Bîrligea deschide scorul, după o pasă excelentă venită de la Mihăilă.
Min. 14: Ce ocazie pentru România! Mihăilă a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.
Min. 5: Cartonaș galben pentru Katic! Atac brutal al fundașului bosniac la Mihăilă.
Min. 1: Start de meci la Zenica!
Update 20:22: Au fost publicate echipele de start ale celor două naționale:
Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, Memic
Selecționer Sergej Barbarez
România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă
Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș
Selecționer: Mircea Lucescu
Update 20:07: Primele imagini din vestiarul tricolorilor. „Un vestiar mic la Zenica, dar plin de inimi mari care bat pentru ROMÂNIA!”, a fost mesajul de pe pagina naționalei de fotbal a României.
Update 18:58: Scandal înainte de Bosnia – România: “Să le interzică accesul în țară”. Criminal de război elogiat de dinamoviști. Detalii AICI.
Update 18:19: Răzvan Burleanu, mesaj de luptă pentru “tricolori” înainte de Bosnia – România: “Jucăm o finală”. Detalii AICI.
Update 17:10: Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: “Frați ortodocși”. Detalii AICI.
Update 16:30: Măsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Detalii AICI
Update 16:00: Federația Română de Fotbal a anunțat prin intermediul unui comunicat faptul că pe stadion vor asista 11.700 de spectatori, 750 dintre aceștia fiind români.
Update 13:00: Sfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia – România. Detalii AICI.
Update 12:00: Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România. Detalii AICI.
Update 10:00: Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Detalii AICI.
Update 09:00: Mihai Stoica şi-a ales favoritele pentru barajul World Cup 2026. Detalii AICI.
Update 08:00: Victor Piţurcă este încrezător înaintea meciului cu Bosnia. Detalii AICI.
Bosnia a început excelent campania de calificare, cu o victorie în faţa României, la Bucureşti, dar nu a mai câştigat niciun meci oficial din luna iunie. Naţionala lui Dzeko a fost readusă cu picioarele pe pământ după înfrângerea cu Austria, din septembrie, dar şi după remiza din Cipru, atunci când Bosnia a condus cu 2-0, la fel ca România.
De partea cealaltă, tricolorii vin după trei meciuri fără înfrângere. În urma înfrângerii cu Austria din iunie, tricolorii au învins Cipru la Bucureşti, au remizat cu aceeaşi naţională în deplasare şi au învins luna trecută Austria, pe Arena Naţională.
Deja cu loc asigurat la baraj, graţie câştigării grupei de Nations League, România trage tare pentru a încheia pe locul 2 pentru a juca pe teren propriu semifinala play-off-ului de calificare, acolo unde ar putea întâlni un adversar mai facil.
Tricolorii vor avea parte de o susţinere importantă la meciul din Bosnia. Potrivit surselor Antena Sport, aproximatv 1000 de fani români vor asista la această partidă.
Echipe probabile în Bosnia – România
- Bosnia: Zlomislic – Dedic, Muharemovic, Katic, Karic – Basic, Sunjic – Memic, Gigovic, Alajbegovic – Dzeko
Rezerve: Vasilj, Hadzikic, Kolasinac, Malic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Tahirovic, Burnic, Bajraktarevic, Hadziahmetovic, Tabakovic, Bazdar
Antrenor: Sergej Barbarez
- România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Bancu – M. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Chipciu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Olaru, Miculescu, Baiaram, Petrila, Drăguș
Selecționer: Mircea Lucescu
- Denis Drăguş, în lacrimi! Atacantul naţionalei a fost eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren
- Ultraşii bosniaci au dezlănţuit “iadul” în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare
- Imnul României, huiduit copios de fanii Bosniei! Suporterii gazdelor, scandări rasiste la adresa tricolorilor
- Echipa României la meciul crucial cu Bosnia din preliminariile World Cup 2026
- Cum o poate duce România pe Moldova la barajul pentru Mondial: “O bucurie pentru două ţări înfrăţite”