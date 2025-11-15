Bosnia - România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă - Antena Sport

Min. 68: Denis Drăguș vede cartonașul roșu! Atacantul României este eliminat, după ce și-a lovit brutal un adversar!

Min. 65: Daniel Bîrligea este înlocuit cu Denis Drăguș.

Min. 61: Ocazie mare pentru România! Mihăilă primește o pasă la prima bară, dar acesta șutează în blocajul adversarului.

Min. 49: Gol Bosnia! Edin Dzeko restabilește egalitatea pentru gazde.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Pauză la Zenica!

Min. 45+2: Bară Bosnia! Gazdele au executat excelent o lovitură liberă, iar Ionuț Radu a fost salvat de transversală.

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu două minute.

Min. 43: Șansă mare de gol! Din nou, Dennis Man, trimite peste poartă din câțiva metri.

Min. 41: Uluitoare ratare a României! Dennis Man primește o pasă perfectă în careu, dar execuția starului de la PSV este complet ratată.

Min. 35: Bosniacii amenință din nou poarta lui Ionuț Radu. Șutul expediat de Memic se duce pe lângă poartă.

Min. 31: Șansă de 2-0 pentru tricolori! Dennis Man șutează puternic la poartă, însă mingea este respinsă în lateral de portarul advers.

Min. 20: Mare ocazie de gol pentru gazde! Bazdar a reluat cu capul din poziție ideală, dar peste poartă.

Min. 17: GOOOOOOOOOOL ROMÂNIA! Daniel Bîrligea deschide scorul, după o pasă excelentă venită de la Mihăilă.

Min. 14: Ce ocazie pentru România! Mihăilă a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.

Min. 5: Cartonaș galben pentru Katic! Atac brutal al fundașului bosniac la Mihăilă.

Min. 1: Start de meci la Zenica!

Update 20:22: Au fost publicate echipele de start ale celor două naționale:

Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, Memic

Selecționer Sergej Barbarez

România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

Update 20:07: Primele imagini din vestiarul tricolorilor. „Un vestiar mic la Zenica, dar plin de inimi mari care bat pentru ROMÂNIA!”, a fost mesajul de pe pagina naționalei de fotbal a României.

Update 16:00: Federația Română de Fotbal a anunțat prin intermediul unui comunicat faptul că pe stadion vor asista 11.700 de spectatori, 750 dintre aceștia fiind români.

„Informații pentru suporterii români, după ședința de organizare de la stadion!

– Organizatorii se așteaptă la o asistență de 11.700 spectatori. Dintre aceștia, 750 sunt români, 550 în peluză și 200 în tribună.

– Toate străzile și rutele de acces către stadion vor fi închise complet traficului cu patru ore înainte de începerea meciului, cu excepția vehiculelor înscrise oficial pe lista de acces a Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina (FA BiH). Suporterii români au primit pe mail un formular pentru a îl completa.

– Pentru această partidă, nu vor fi permise coregrafii de amploare, fiind autorizate doar bannerele și materialele standard de susținere.

– Spectatorii vor avea voie cu tobe și portavoce, însă autoritățile vor colecta datele de identificare a persoanelor care vor intra în stadion cu aceste obiecte.

– Steagurile celor două țări sunt permise, dar nu și bețele acestora.

Recomandăm tuturor suporterilor noștri care se află la Zenica să respecte instrucțiunile autorităților locale, să nu se lase provocați și să susțină tricolorii printr-un comportament civilizat. #LuptamImpreuna până la final!”, scrie în comunicatul publicat pe pagina oficială a echipei naționale.

Bosnia a început excelent campania de calificare, cu o victorie în faţa României, la Bucureşti, dar nu a mai câştigat niciun meci oficial din luna iunie. Naţionala lui Dzeko a fost readusă cu picioarele pe pământ după înfrângerea cu Austria, din septembrie, dar şi după remiza din Cipru, atunci când Bosnia a condus cu 2-0, la fel ca România.

De partea cealaltă, tricolorii vin după trei meciuri fără înfrângere. În urma înfrângerii cu Austria din iunie, tricolorii au învins Cipru la Bucureşti, au remizat cu aceeaşi naţională în deplasare şi au învins luna trecută Austria, pe Arena Naţională.

Deja cu loc asigurat la baraj, graţie câştigării grupei de Nations League, România trage tare pentru a încheia pe locul 2 pentru a juca pe teren propriu semifinala play-off-ului de calificare, acolo unde ar putea întâlni un adversar mai facil.

Tricolorii vor avea parte de o susţinere importantă la meciul din Bosnia. Potrivit surselor Antena Sport, aproximatv 1000 de fani români vor asista la această partidă.

Echipe probabile în Bosnia – România