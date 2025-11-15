Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bosnia - România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă

Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă

Publicat: 15 noiembrie 2025, 23:44

Comentarii
Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă

Bosnia - România / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României a avut parte de un meci de coșmar la Zenica, acolo unde a pierdut pentru a doua oară în aceste preliminarii în fața selecționatei Bosniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși a condus cu 1-0 după reușita lui Daniel Bîrligea, formația antrenată de Mircea Lucescu a pierdut rapid controlul jocului. Mai mult decât atât, Denis Drăguș a fost eliminat la câteva minute de la intrarea pe gazon, iar de aici, jocul s-a „scurs” în favoarea gazdelor.

Bosnia – Romania 3-1

Final de meci! 

Min. 90+3: Gol Bosnia! Gazdele marchează iar prin Tabakovic.

Min. 90+3: Florin Tănase este introdus pe teren. Acesta îi ia locul lui Man.

Reclamă
Reclamă

Min. 90: 7 minute de prelungire la Zenica!

Min. 80: Gol Bosnia! Bajraktarevic aduce formația gazdă în avantaj!

Min. 75: David Miculescu și Răzvan Marin intră pe teren. Cei înlocuiți sunt Ianis Hagi și Dragomir.

Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot"Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot"
Reclamă

Min. 68: Denis Drăguș vede cartonașul roșu! Atacantul României este eliminat, după ce și-a lovit brutal un adversar!

Min. 65: Daniel Bîrligea este înlocuit cu Denis Drăguș.

Min. 61: Ocazie mare pentru România! Mihăilă primește o pasă la prima bară, dar acesta șutează în blocajul adversarului.

Min. 49: Gol Bosnia! Edin Dzeko restabilește egalitatea pentru gazde.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Pauză la Zenica! 

Min. 45+2: Bară Bosnia! Gazdele au executat excelent o lovitură liberă, iar Ionuț Radu a fost salvat de transversală.

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu două minute.

Min. 43: Șansă mare de gol! Din nou, Dennis Man, trimite peste poartă din câțiva metri.

Min. 41: Uluitoare ratare a României! Dennis Man primește o pasă perfectă în careu, dar execuția starului de la PSV este complet ratată.

Min. 35: Bosniacii amenință din nou poarta lui Ionuț Radu. Șutul expediat de Memic se duce pe lângă poartă.

Min. 31: Șansă de 2-0 pentru tricolori! Dennis Man șutează puternic la poartă, însă mingea este respinsă în lateral de portarul advers.

Min. 20: Mare ocazie de gol pentru gazde! Bazdar a reluat cu capul din poziție ideală, dar peste poartă.

Min. 17: GOOOOOOOOOOL ROMÂNIA! Daniel Bîrligea deschide scorul, după o pasă excelentă venită de la Mihăilă.

Min. 14: Ce ocazie pentru România! Mihăilă a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă.

Min. 5: Cartonaș galben pentru Katic! Atac brutal al fundașului bosniac la Mihăilă.

Min. 1: Start de meci la Zenica!

Update 20:22: Au fost publicate echipele de start ale celor două naționale:

Bosnia: Vasilj – Malic, Katic, Burnic, Muharemovic – Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic – Dedic, Dzeko, Memic

Selecționer Sergej Barbarez

România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Chipciu – I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Bancu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Miculescu, Petrila, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

Update 20:07: Primele imagini din vestiarul tricolorilor. „Un vestiar mic la Zenica, dar plin de inimi mari care bat pentru ROMÂNIA!”, a fost mesajul de pe pagina naționalei de fotbal a României.

Update 18:58: Scandal înainte de Bosnia – România: “Să le interzică accesul în țară”. Criminal de război elogiat de dinamoviști. Detalii AICI.

Update 18:19: Răzvan Burleanu, mesaj de luptă pentru “tricolori” înainte de Bosnia – România: “Jucăm o finală”. Detalii AICI.

Update 17:10: Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: “Frați ortodocși”. Detalii AICI.

Update 16:30: Măsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Detalii AICI

Update 16:00: Federația Română de Fotbal a anunțat prin intermediul unui comunicat faptul că pe stadion vor asista 11.700 de spectatori, 750 dintre aceștia fiind români.

„Informații pentru suporterii români, după ședința de organizare de la stadion!
 Organizatorii se așteaptă la o asistență de 11.700 spectatori. Dintre aceștia, 750 sunt români, 550 în peluză și 200 în tribună.
 Toate străzile și rutele de acces către stadion vor fi închise complet traficului cu patru ore înainte de începerea meciului, cu excepția vehiculelor înscrise oficial pe lista de acces a Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina (FA BiH). Suporterii români au primit pe mail un formular pentru a îl completa.
 Pentru această partidă, nu vor fi permise coregrafii de amploare, fiind autorizate doar bannerele și materialele standard de susținere.
 Spectatorii vor avea voie cu tobe și portavoce, însă autoritățile vor colecta datele de identificare a persoanelor care vor intra în stadion cu aceste obiecte.
 Steagurile celor două țări sunt permise, dar nu și bețele acestora.
Recomandăm tuturor suporterilor noștri care se află la Zenica să respecte instrucțiunile autorităților locale, să nu se lase provocați și să susțină tricolorii printr-un comportament civilizat. #LuptamImpreuna până la final!”, scrie în comunicatul publicat pe pagina oficială a echipei naționale.

Update 13:00: Sfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia – România. Detalii AICI.

Update 12:00: Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România. Detalii AICI.

Update 10:00: Lotul României pentru meciul cu Bosnia. Detalii AICI.

Update 09:00: Mihai Stoica şi-a ales favoritele pentru barajul World Cup 2026. Detalii AICI.

Update 08:00: Victor Piţurcă este încrezător înaintea meciului cu Bosnia. Detalii AICI.

Bosnia a început excelent campania de calificare, cu o victorie în faţa României, la Bucureşti, dar nu a mai câştigat niciun meci oficial din luna iunie. Naţionala lui Dzeko a fost readusă cu picioarele pe pământ după înfrângerea cu Austria, din septembrie, dar şi după remiza din Cipru, atunci când Bosnia a condus cu 2-0, la fel ca România.

De partea cealaltă, tricolorii vin după trei meciuri fără înfrângere. În urma înfrângerii cu Austria din iunie, tricolorii au învins Cipru la Bucureşti, au remizat cu aceeaşi naţională în deplasare şi au învins luna trecută Austria, pe Arena Naţională.

Deja cu loc asigurat la baraj, graţie câştigării grupei de Nations League, România trage tare pentru a încheia pe locul 2 pentru a juca pe teren propriu semifinala play-off-ului de calificare, acolo unde ar putea întâlni un adversar mai facil.

Tricolorii vor avea parte de o susţinere importantă la meciul din Bosnia. Potrivit surselor Antena Sport, aproximatv 1000 de fani români vor asista la această partidă.

Echipe probabile în Bosnia – România

  • Bosnia: Zlomislic – Dedic, Muharemovic, Katic, Karic – Basic, Sunjic – Memic, Gigovic, Alajbegovic – Dzeko
    Rezerve: Vasilj, Hadzikic, Kolasinac, Malic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Tahirovic, Burnic, Bajraktarevic, Hadziahmetovic, Tabakovic, Bazdar
    Antrenor: Sergej Barbarez
  • România: I. Radu – Rațiu, Ghiță, Racovițan, Bancu – M. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea
    Rezerve: Târnovanu, Aioani, Sorescu, Rus, Eissat, Chipciu, Screciu, R. Marin, Fl. Tănase, Olaru, Miculescu, Baiaram, Petrila, Drăguș
    Selecționer: Mircea Lucescu
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
Observator
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
23:28
Denis Drăguş, în lacrimi! Atacantul naţionalei a fost eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren
23:17
“Românii au primit ce meritau”. Presa din Bosnia n-a stat pe gânduri după ce imnul “tricolorilor” a fost huiduit
22:55
VideoUltraşii bosniaci au dezlănţuit “iadul” în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare
22:37
Dennis Man, exasperant în prima repriză cu Bosnia! Starul lui PSV a irosit ocazii uriașe
22:30
România, victorie clară cu Noua Zeelandă la Billie Jean King Cup. Urmează meciul cu Polonia lui Iga Swiatek
22:17
Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 3 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!