Mihai Stoica, anunț important pentru fanii FCSB: „Vom fi mai puternici, clar” - Antena Sport

FCSB mai are de tras pentru a-și asigura un loc de play-off la finalul sezonului regulat, însă patronul campioanei României a anunțat transferuri importante în pauza competițională din iarnă.
Mihai Stoica a vorbit și el pe acest subiect după meciul dintre Bosnia și România. Acesta a precizat că ar prefera să aducă trei jucători noi sub comanda lui Elias Charalambous.
Mihai Stoica, anunț despre transferuri la FCSB
Gigi Becali a confirmat în repetate rânduri că va aduce întăriri la FCSB în pauza competițională din iarnă, iar Mihai Stoica a fost deja în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători.
Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a oferit noi vești despre mutările pregătite în această iarnă și a transmis că are pregătită și o surpriză.
„(n.r. – Câți jucători ați vrea să aduceți?) Gigi Becali cred că vrea 5, eu aș vrea 3. Aș vrea neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. Acum depinde de ce reușim. Suntem în discuții deocamdată.
Am făcut și oferte, doar că până acum ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile lor salariale sunt foarte mari. Nu sunt pentru campionatul nostru, însă urmează să mai coborâm o treaptă. Vom fi mai puternici, clar”.
Mihai Stoica: „S-ar putea să mai am o surpriză”
„Urmează o perioadă grea și probabil că va urma o perioadă grea și pentru noi, cei care trebuie să ne ocupăm să găsim jucători. În ianuarie trebuie să plecăm în cantonament, plecăm pe 4 ianuarie. Campionatul se reia în weekend-ul 17-18 ianuarie.
(n.r. – Păi și când o să ai timp să cauți și jucători?) Nu, căutăm acum. De mâine (n.r. – luni, 17 noiembrie) Cernat intră în pâine, s-ar putea să mai am o surpriză, să ne mai ajute cineva, dar asta rămâne de văzut. Nu are cum să se afle pentru că știu doar eu și persoana respectivă.
(n.r. – Pe ce post să vină?) Să ne ajute în scouting. Este o persoană în care am mare încredere. Filip lucrează și el intens pentru că este infirm la momentul ăsta, s-a operat și are timp mai mult”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
