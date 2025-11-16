Mihai Stoica, anunț important pentru fanii FCSB: „Vom fi mai puternici, clar” - Antena Sport

FCSB mai are de tras pentru a-și asigura un loc de play-off la finalul sezonului regulat, însă patronul campioanei României a anunțat transferuri importante în pauza competițională din iarnă.

Mihai Stoica a vorbit și el pe acest subiect după meciul dintre Bosnia și România. Acesta a precizat că ar prefera să aducă trei jucători noi sub comanda lui Elias Charalambous.

Mihai Stoica, anunț despre transferuri la FCSB

Gigi Becali a confirmat în repetate rânduri că va aduce întăriri la FCSB în pauza competițională din iarnă, iar Mihai Stoica a fost deja în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a oferit noi vești despre mutările pregătite în această iarnă și a transmis că are pregătită și o surpriză.

„(n.r. – Câți jucători ați vrea să aduceți?) Gigi Becali cred că vrea 5, eu aș vrea 3. Aș vrea neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. Acum depinde de ce reușim. Suntem în discuții deocamdată.