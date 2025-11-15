Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare
Video

Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare

Publicat: 15 noiembrie 2025, 20:21

Comentarii

O victorie şi un egal are naţionala sub 19 ani în prima fază a calificărilor pentru Europeanul din Ţara Galilor. Puştii sunt motivaţi să aducă multe calificări pentru România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România sub 19 ani a făcut 1-1 cu Finlanda în drumul spre Europeanul din Ţara Galilor. Jucătorii antrenaţi de Dulcea vor juca meciul decisiv pentru calificarea la turneul de Elită cu Islanda.

Reporter: Cum ar fi să reprezentaţi România la Euro?

Yanis Pîrvu: Ar fi un vis împlinit

Robert Petculescu: Ar fi o bucurie enormă să îmi reprezint ţara la un Euro

Reclamă
Reclamă

Din dragoste pentru România! Şi puştii din naţionala sub 19 ani visează la Europene şi Mondiale cu naţionala mare. Şi să apară şi ei într-un mural, ca Stanciu, Raţiu şi Drăguşin.

“Desigur că l-am văzut (n.r: muralul), foarte frumos. Asta încurajează cât mai mulţi copii să meargă la fotbal”, a spus Yanis Pîrvu.

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
Fanatik.ro
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
21:06
Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB
21:03
Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România
20:57
România nu mai are nicio șansă la calificarea directă la World Cup 2026. Austria, victorie cu Cipru
20:53
Georgia – Spania 0-4! Ibericii sunt ca şi calificaţi la Mondial. Belgia, surpriza zilei. Rezultatele
20:24
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026. Echipele de start
20:21
VideoJurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor uriaș
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 3 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!