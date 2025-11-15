Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare - Antena Sport

O victorie şi un egal are naţionala sub 19 ani în prima fază a calificărilor pentru Europeanul din Ţara Galilor. Puştii sunt motivaţi să aducă multe calificări pentru România.

România sub 19 ani a făcut 1-1 cu Finlanda în drumul spre Europeanul din Ţara Galilor. Jucătorii antrenaţi de Dulcea vor juca meciul decisiv pentru calificarea la turneul de Elită cu Islanda.

Reporter: Cum ar fi să reprezentaţi România la Euro?

Yanis Pîrvu: Ar fi un vis împlinit

Robert Petculescu: Ar fi o bucurie enormă să îmi reprezint ţara la un Euro