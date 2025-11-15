Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare - Antena Sport

O victorie şi un egal are naţionala sub 19 ani în prima fază a calificărilor pentru Europeanul din Ţara Galilor. Puştii sunt motivaţi să aducă multe calificări pentru România.
România sub 19 ani a făcut 1-1 cu Finlanda în drumul spre Europeanul din Ţara Galilor. Jucătorii antrenaţi de Dulcea vor juca meciul decisiv pentru calificarea la turneul de Elită cu Islanda.
Reporter: Cum ar fi să reprezentaţi România la Euro?
Yanis Pîrvu: Ar fi un vis împlinit
Robert Petculescu: Ar fi o bucurie enormă să îmi reprezint ţara la un Euro
Din dragoste pentru România! Şi puştii din naţionala sub 19 ani visează la Europene şi Mondiale cu naţionala mare. Şi să apară şi ei într-un mural, ca Stanciu, Raţiu şi Drăguşin.
“Desigur că l-am văzut (n.r: muralul), foarte frumos. Asta încurajează cât mai mulţi copii să meargă la fotbal”, a spus Yanis Pîrvu.
