Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a fost prezentat la CFR - Antena Sport

Florin Tănase, anunț ferm înaintea duelului cu Basel: „Trebuie să fim atenți la el, un fotbalist imens”

Video Jurnal Antena Sport | Eroii de la Sevilla îl plâng pe Emeric Ienei

„Avem de lucrat”. Mirel Rădoi, categoric înaintea confruntării cu Rapid Viena din Conference League

Video Jurnal Antena Sport | Emeric Ienei, omagiat în Ghencea. Se vor ţine momente de reculegere la meciuri

Video Jurnal Antena Sport | Moment de reculegere pentru Emeric Ienei la meciul Basel – FCSB

Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență

“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!

Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”

Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii

UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0!

“Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0