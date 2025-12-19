Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova a suferit un eșec de-a dreptul șocant joi seară la Atena, fiind învinsă în prelungiri de AEK. Mai mult decât atât, oltenii au fost eliminați din competiție, fiind clasați pe locul 25 la finalul serii.

Chiar și așa, lucrurile merg într-un sens pozitiv pentru Ștefan Baiaram, care a devenit, conform ultimei actualizări de la Transfermarkt, al doilea cel mai valoros fotbalist din Liga 1.

Ștefan Baiaram, al doilea cel mai valoros fotbalist din Liga 1

Marcator al unui gol în deplasarea de joi seară de la Atena, Ștefan Baiaram este începând de astăzi al doilea cel mai valoros jucător din campionatul României.

Potrivit ultimei actualizări de la Transfermarkt, fotbalistul are acum o cotă de piață de 4,5 milioane de euro, fiind la egalitate cu Louis Munteanu, Ștefan Târnovanu și Daniel Bîrligea.

Lider în acest clasament este Darius Olaru, care este evaluat la 6,5 milioane de euro. Baiaram a fost aproape de a prinde un transfer în Turcia la începutul sezonului și este în continuare monitorizat de cluburi din ”Țara Semilunii”.