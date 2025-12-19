Închide meniul
Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană

Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană

Bogdan Stănescu Publicat: 19 decembrie 2025, 0:14

Comentarii
Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană

Mihai Rotaru în timpul unei conferinţe de presă / Facebook Craiova

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a primit o puternică lovitură financiară după ce Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League. Oltenii au primit două goluri în prelungiri de la AEK Atena şi au terminat grupa din Conference League pe locul 25.

La scorul de 2-1 pentru olteni, cât era în minutul 90+7, Rotaru ar fi încasat, pe lângă cele circa 5.4 milioane de euro de până acum, 400.000 de euro pentru victorie şi bonusul de accedere în play-off-ul Conference League, de 200.000 de euro. Golurile lui Dereck Kutesa (min. 90+8) şi Luka Jovic (min. 90+15, penalty) i-au dărâmat pe olteni şi pe Rotaru.

Universitatea Craiova a ratat dramatic primăvara europeană!

Statisticienii îi dădeau Craiovei 96% şanse de calificare în primăvara europeană înaintea meciului cu AEK. Uluitor, Craiova a ratat calificarea.

După înfrângerea dramatică, 2-3, din deplasare, cu AEK Atena, Universitatea Craiova a terminat grupa principală pe locul 25, cu 7 puncte. Craiova a terminat grupa cu golaveraj -2, la fel ca Sigma Olomouc, din Cehia, care a prins in extremis play-off-ul Conference League.

Sezonul istoric european al Universităţii Craiova se încheie dramatic, cu două goluri din prelungiri care au schimbat complet soarta echipei patronate de Mihai Rotaru. În doar câteva minute, Craiova a căzut de pe locul 15 în grupa principală pe locul 25.

O eventuală calificare în optimile competiţiei i-ar fi adus Craiovei un alt bonus consistent, de 800.000 de euro.

