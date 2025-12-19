Pensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: "Înseamnă că atât merit" - Antena Sport

Ilie Năstase (79 de ani) a fost primul lider ATP din istoria tenisului, ocupând prima poziţie atunci când clasamentul a fost publicat prima oară. Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi la Roland Garros (1973). A mai disputat trei finale de Grand Slam, pe care le-a pierdut: la Roland Garros (1971) şi la Wimbledon (1972 şi 1976).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Năstase a jucat trei finale de Cupa Davis, toate pierdute în faţa Statelor Unite, în 1969, 1971 şi 1972.

Ilie Năstase, pensie de numai 1.435 de lei

Năstase mărturisea că primeşte de la statul român o pensie de numai 1.435 de lei. El dezvăluia că nu a primit nimic în plus la recalculare. Din fericire, el mai primeşte de la statul român o indemnizaţie de merit lunară, în valoare de 6.240 de lei.

“1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei.

Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin!