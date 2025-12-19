A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: "Mi-e teamă de un singur lucru" - Antena Sport

Claudiu Vaișcovici, fostul jucător al lui Dinamo, a vorbit despre George Pușcaș după ce a aflat că Dinamo este interesată de serviciile atacantului rămas liber de contract după despărțirea de cei de la Bodrumsport. Câștigător al Cupei României alături de “câini” în 1990, acesta a spus ce ar putea merge prost la mutarea respectivă.

Dinamo a anunțat prin vocea lui Zeljko Kopic că este interesată de un eventual transfer al lui George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani ar putea avea șansa pentru a evolua pentru prima dată în Liga 1, deși potrivit informațiilor Antena Sport, vârful ar prefera mai degrabă să rămână în străinătate.

Vaișcovici, verdict în cazul lui George Pușcaș

Până ca Pușcaș să dea un răspuns concret privind venirea sa la Dinamo, posibila mutare a fost analizată de Claudiu Vaișcovici, cel care a îmbrăcat tricoul alb-roșu între 1987 și 1990. Fostul atacant al echipei din Ștefan cel Mare crede că transferul respectiv ar putea fi benefic pentru ambele tabere, însă există un impediment care îl poate da înapoi pe jucătorul rămas liber de contract.

“Pușcaș la Dinamo? Ar fi bun, nu e rău deloc. E puternic, aia, aia. Kopic l-ar putea pune la treabă, să-l pună înapoi pe picioare și, la vârsta lui, poate reveni în străinătate apoi. E băiat tânăr, mai are multe de arătat.

Mi-e teamă de un singur lucru: este cam individualist, cam egoist, nu aș vrea să joace pentru el. Să fie de echipă, nu ca Alibec, de exemplu! Dacă e să vină la Dinamo, să fie cu gândul la echipă cât poartă tricoul alb-roșu.