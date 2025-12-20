Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: "Cred că mi-am rupt maxilarul" - Antena Sport

Home | Box | Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: “Cred că mi-am rupt maxilarul”
VIDEO

Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: “Cred că mi-am rupt maxilarul”

Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 8:54

Comentarii
Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: Cred că mi-am rupt maxilarul

Anthony Joshua și Jake Paul, în timpul meciului / Profimedia

Fostul campion la categoria grea, Anthony Joshua, l-a învins pe Jake Paul cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist cu o posibilă fractură la maxilar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Paul a reuşit să-l evite pe britanicul favorit în primele patru runde, înainte ca Joshua să “explodeze”, doborându-şi adversarul de două ori într-o rundă a cincea plină de acţiune şi terminându-l cu un croşeu de dreapta devastator în runda a şasea.

Ce au declarat Joshua și Paul după meci

A durat puţin mai mult decât mă aşteptam, dar mâna dreaptă şi-a găsit în sfârşit ţinta“, a declarat Joshua, care s-a întors în ring după o pauză de 15 luni, potrivit news.ro.

Jake Paul s-a descurcat foarte bine în seara asta. Vreau să-i felicit. S-a ridicat de fiecare dată. A fost dificil pentru el, dar a continuat să caute o soluţie. E nevoie de un bărbat adevărat pentru a face asta… dar în seara asta s-a confruntat cu un luptător adevărat“, a adăugat Joshua.

Reclamă
Reclamă

După meci, Joshua l-a provocat pe rivalul său de lungă durată, Tyson Fury: “Dacă eşti un tip cu adevărat rău, nu mai vorbi atâta, «AJ asta, AJ aia», hai să ne vedem în ring şi să vorbim cu pumnii“, a spus el.

Paul, de cealaltă parte, a declarat următoarele: “Cred că mi-am rupt maxilarul. Cu siguranţă e rupt, dar omule, a fost bine. O mică bătaie de la unul dintre cei mai buni din toate timpurile… O să mă întorc şi o să câştig centura de campion mondial la un moment, da“.

Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afarăDomeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Observator
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
Fanatik.ro
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
11:51
VIDEOAnthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final
11:36
VIDEO“Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
11:18
Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii
11:09
Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: “Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor”
10:59
Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară!
10:51
Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: “E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța”
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 3 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 4 A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” 5 Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană 6 Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului