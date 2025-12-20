Anthony Joshua l-a învins cu un knockout pe Jake Paul: "Cred că mi-am rupt maxilarul" - Antena Sport

Fostul campion la categoria grea, Anthony Joshua, l-a învins pe Jake Paul cu un KO brutal în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist cu o posibilă fractură la maxilar.
Paul a reuşit să-l evite pe britanicul favorit în primele patru runde, înainte ca Joshua să “explodeze”, doborându-şi adversarul de două ori într-o rundă a cincea plină de acţiune şi terminându-l cu un croşeu de dreapta devastator în runda a şasea.
Ce au declarat Joshua și Paul după meci
“A durat puţin mai mult decât mă aşteptam, dar mâna dreaptă şi-a găsit în sfârşit ţinta“, a declarat Joshua, care s-a întors în ring după o pauză de 15 luni, potrivit news.ro.
The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf
— Netflix (@netflix) December 20, 2025
“Jake Paul s-a descurcat foarte bine în seara asta. Vreau să-i felicit. S-a ridicat de fiecare dată. A fost dificil pentru el, dar a continuat să caute o soluţie. E nevoie de un bărbat adevărat pentru a face asta… dar în seara asta s-a confruntat cu un luptător adevărat“, a adăugat Joshua.
După meci, Joshua l-a provocat pe rivalul său de lungă durată, Tyson Fury: “Dacă eşti un tip cu adevărat rău, nu mai vorbi atâta, «AJ asta, AJ aia», hai să ne vedem în ring şi să vorbim cu pumnii“, a spus el.
Paul, de cealaltă parte, a declarat următoarele: “Cred că mi-am rupt maxilarul. Cu siguranţă e rupt, dar omule, a fost bine. O mică bătaie de la unul dintre cei mai buni din toate timpurile… O să mă întorc şi o să câştig centura de campion mondial la un moment, da“.
- “Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
- Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a “titanilor”! “Suntem în negocieri”
- Ricky Hatton s-a sinucis! Anunţul autorităţilor din Marea Britanie
- Tragedie în boxul mondial. Legendarul Ricky Hatton a murit la 46 de ani
- Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez în lupta anului din box. Performanța uluitoare a americanului