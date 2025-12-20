Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cu ce echipă din România a semnat Petre Grigoraş. "O nouă etapă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cu ce echipă din România a semnat Petre Grigoraş. “O nouă etapă”

Cu ce echipă din România a semnat Petre Grigoraş. “O nouă etapă”

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 9:25

Comentarii
Cu ce echipă din România a semnat Petre Grigoraş. O nouă etapă

Petre Grigoraş

Îţi mai aminteşti de Petre Grigoraş? Cândva pe val în fotbalul românesc, Petre Grigoraş nu a mai reuşit să antreneze la nivel înalt şi a dispărut din spaţiul public. Acum, Grigoraş a decis să semneze un nou angajament. Cu o echipă din Liga a 3-a, Cetatea Suceava, care se luptă pentru a promova în Liga 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grigoraş îl înlocuiește pe Dorin Goian. Cetate Suceava are obiective clare: promovare pe a doua scenă fotbalistică, apoi să ţintească prima ligă.

„Clubul de Fotbal Cetatea 1932 Suceava intră într-o nouă etapă de consolidare sportivă, prin numirea unui nou staff tehnic, decizie asumată de investitori în deplină concordanță cu obiectivul strategic al clubului: promovarea în Divizia secundă. În urma analizelor interne și a evaluării parcursului sportiv, investitorii clubului au decis implementarea unor schimbări majore la nivelul conducerii tehnice, menite să ofere echipei stabilitate, experiență și un plus de competitivitate.

Numirea lui Petre Grigoraș în funcția de antrenor principal reprezintă un pas important pentru club, experiența și parcursul său în fotbalul românesc fiind garanții ale unui proces tehnic riguros și orientat spre performanță. Alături de acesta, noul staff formează o echipă echilibrată, capabilă să gestioneze atât obiectivele imediate, cât și dezvoltarea pe termen mediu și lung.

Prin aceste decizii, investitorii își reafirmă angajamentul ferm față de proiectul Cetatea 1932 Suceava și față de comunitatea suceveană. Schimbările operate nu sunt unele conjuncturale, ci fac parte dintr-un plan clar, construit pentru a duce clubul un pas mai aproape de promovarea în Liga a II-a. Cetatea 1932 Suceava rămâne un proiect bazat pe stabilitate financiară, rigoare administrativă și ambiție sportivă. Direcția este una clară, iar obiectivele sunt asumate public”, a fost comunicatul celor de la Suceava.

Reclamă
Reclamă

Petre Grigoraş are o bogată experienţă ca antrenor în Liga 1, reuşind să pregătească formaţii ca Oţelul Galaţi, Poli Iaşi, Pandurii Tg. Jiu sau CFR Cluj.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Observator
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
Fanatik.ro
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
12:23
Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova
12:18
George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1
11:51
VIDEOAnthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final
11:36
VIDEO“Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
11:18
Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii
11:09
Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: “Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor”
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 3 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 4 A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” 5 Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană 6 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului