Cu ce echipă din România a semnat Petre Grigoraş. "O nouă etapă" - Antena Sport

Îţi mai aminteşti de Petre Grigoraş? Cândva pe val în fotbalul românesc, Petre Grigoraş nu a mai reuşit să antreneze la nivel înalt şi a dispărut din spaţiul public. Acum, Grigoraş a decis să semneze un nou angajament. Cu o echipă din Liga a 3-a, Cetatea Suceava, care se luptă pentru a promova în Liga 2.

Grigoraş îl înlocuiește pe Dorin Goian. Cetate Suceava are obiective clare: promovare pe a doua scenă fotbalistică, apoi să ţintească prima ligă.

„Clubul de Fotbal Cetatea 1932 Suceava intră într-o nouă etapă de consolidare sportivă, prin numirea unui nou staff tehnic, decizie asumată de investitori în deplină concordanță cu obiectivul strategic al clubului: promovarea în Divizia secundă. În urma analizelor interne și a evaluării parcursului sportiv, investitorii clubului au decis implementarea unor schimbări majore la nivelul conducerii tehnice, menite să ofere echipei stabilitate, experiență și un plus de competitivitate.

Numirea lui Petre Grigoraș în funcția de antrenor principal reprezintă un pas important pentru club, experiența și parcursul său în fotbalul românesc fiind garanții ale unui proces tehnic riguros și orientat spre performanță. Alături de acesta, noul staff formează o echipă echilibrată, capabilă să gestioneze atât obiectivele imediate, cât și dezvoltarea pe termen mediu și lung.

Prin aceste decizii, investitorii își reafirmă angajamentul ferm față de proiectul Cetatea 1932 Suceava și față de comunitatea suceveană. Schimbările operate nu sunt unele conjuncturale, ci fac parte dintr-un plan clar, construit pentru a duce clubul un pas mai aproape de promovarea în Liga a II-a. Cetatea 1932 Suceava rămâne un proiect bazat pe stabilitate financiară, rigoare administrativă și ambiție sportivă. Direcția este una clară, iar obiectivele sunt asumate public”, a fost comunicatul celor de la Suceava.