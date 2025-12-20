Neluțu Varga i-a dat dreptate lui Daniel Pancu și a anunțat "curățenia" la CFR: "Vin acasă și rezolv problemele" - Antena Sport

Neluțu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj, a anunțat în cadrul unei intervenții la TV că urmează să facă o curățenie la echipa sa, după ce Daniel Pancu a dezvăluit că are nevoie de ajutorul conducerii în acest sens. Declarațiile celor doi au venit după victoria CFR-ului de pe terenul Botoșaniului, scor 1-0.

Daniel Pancu a avut un discurs extrem de tranșant după ce a obținut trei puncte în ultimul meci al anului pentru ardeleni. Antrenorul din Gruia a spus că echipa trebuie să sufere modificări la nivel de colectiv și că unii jucători “nu sunt compatabili cu el”, motiv pentru care va avea nevoie de conducere să scape de anumiți fotbaliști.

Neluțu Varga îi dă dreptate lui Daniel Pancu

La scurt timp după declarațiile lui Pancu a venit și replica lui Varga, care a fost în asentiment cu antrenorul pe care l-a adus în Gruia. Patronul “feroviarilor” a recunoscut că CFR a făcut și greșeli când a adus anumiți jucători, însă de aceea se va întoarce acasă pentru a restructura vestiarul.

“Îmi place de Pancone. Vin acasă și rezolv eu problemele, facem curățenie. Asta este, nu întotdeauna nimerești tot ce trebuie, mai dai și chix. Sper ca în iarnă să ne dea Dumnezeu minte și să fim mai luminați“, a spus patronul de la CFR, potrivit digisport.ro.

După victoria din deplasare contra celor de la FC Botoșani, CFR Cluj a ajuns la 26 de puncte și este provizoriu la patru puncte de play-off. Situația din clasament se va mai schimba însă, pentru că duelul ardelenilor a fost abia primul din această etapă.