Ce s-a întâmplat când Victor Piţurcă i-a dat SMS lui Cristi Chivu. Lui Contra nu i-a răspuns: "Așa e el" - Antena Sport

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 9:07

Cristi Chivu a primit o laudă, dar şi o crtică de la un fost coleg de la naţionala României, Cosmin Contra. Ce s-a întâmplat? Cotra a vrut să-l felicite pentru rezultatele de la Inter, dar Cristi Chivu nu i-a răspuns la telefon! I-a dat şi un SMS… Nici la el nu a răspuns! Contra a dezvăluit apoi public situaţia stânjenitoare. Întrebat şi Victor Piţurcă despre acest aspect, fostul selecţioner a recunoscut că el coumnică des cu Cristi Chivu, dar numai prin mesaje.

“Nu am mai vorbit cu el la telefon de foarte mult timp. Numai prin mesaje, îl încurajez, îi transmit felicitări înainte și după meciuri. Cam la asta se rezumă discuțiile noastre. Eu îl înțeleg foarte bine, știu cât de ocupat este. Dacă ar vorbi cu toată lumea care își dorește să dea de el, atunci nu și-ar mai desfășura activitatea cum trebuie. Are multe responsabilități, este antrenorul uneia dintre cele mai mari echipe din lume. Lumea trebuie să-l înțeleagă. Când în America, când în Arabia Saudită, când prin diferite țări din Europa… Nu e deloc ușor”, a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.

Cosmin Contra, deranjat de gestul lui Chivu? “Aşa e el”

Cosmin Contra a vorbit şi el despre performanţele lui Chivu, dar şi-a arătat şi nemulţumirea legată de gestul lui. Fotbalistul l-a taxat, lăsând de înţeles că îşi tratează cu indiferenţă foştii colegi.

”Mă bucur enorm pentru Cristi. Tot ce face Cristi bine acolo ajută pe viitor antrenorul român. Sincer, cred că școala românească de antrenori este foarte bună, dar, din păcate, fiind români, nu am avut posibilitatea să demonstrăm acest lucru. Chiar dacă eu am stat foarte puțin la Getafe, am salvat echipa dintr-o situație foarte grea și s-au plătit 4 milioane pe mine când am plecat în China. Ce face Cristi la Inter este extraordinar pentru antrenorul român și nu pot decât să mă bucur și să-i țin pumnii la fiecare meci pe care îl joacă Inter, să câștige fiecare meci pentru a demonstra că antrenorul român este în stare să conducă la cel mai înalt nivel.Cum ai spus și tu, pe viitor să fie deschizătorul de drumuri pentru alți antrenori care pot ajunge la nivelul acela. Felicitări lui Chivu, baftă în continuare. Chiar dacă nu răspunde la telefon, nici măcar la mesaje, că așa e el, dar îi transmit pe această cale că toți foștii lui colegi de la echipa națională suntem alături de el și îi ținem pumnii la fiecare meci”, a declarat Cosmin Contra, la Liga Digisport.

