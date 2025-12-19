Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! - Antena Sport

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a anunţat că a făcut solicitări la FIFA şi UEFA pentru ca echipa naţională şi cluburile de fotbal din România să fie excluse din competiţiile internaţionale.

Talpan a făcut acuzaţii grave la adresa FRF şi a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Juristul CSA Steaua e nemulţumit că FCSB nu a fost retrogradată. El a avertizat şi FIFA şi UEFA în cazul în care “nu vor face dreptate”. Talpan a susţinut că FRF s-ar afla în ilegalitate, lucru pe care îl afirma în trecut şi Adrian Mititelu.

Florin Talpan, acuzaţii grave la adresa FRF şi a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu

Talpan a susţinut că nu i se pare normal ca echipa de fotbal a clubului Steaua să fie desemnată echipa anului la Gala clubului Steaua, în condiţiile în care aceasta se află doar pe locul 8 în Liga a 2-a.

“În primul rând doresc şi eu să felicit sportivii care au obţinut medalii la sporturile individuale. În ceea ce priveşte sporturile pe echipă, faptul că a fost premiată echipa de fotbal, eu nu cred că merita să obţină locul 1.

Din punctul meu de vedere, poate secţia de volei, care a jucat în cupele europene, putea să fie echipa anului. Echipa de fotbal să fie premiată, în condiţiile în care, în momentul de faţă, e pe locul 8, mi se pare…