Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! - Antena Sport

Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!

Home | Fotbal | Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!

Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!

Publicat: 19 decembrie 2025, 17:06

Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!

Florin Talpan / AntenaSport

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a anunţat că a făcut solicitări la FIFA şi UEFA pentru ca echipa naţională şi cluburile de fotbal din România să fie excluse din competiţiile internaţionale.

Talpan a făcut acuzaţii grave la adresa FRF şi a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu. Juristul CSA Steaua e nemulţumit că FCSB nu a fost retrogradată. El a avertizat şi FIFA şi UEFA în cazul în care “nu vor face dreptate”. Talpan a susţinut că FRF s-ar afla în ilegalitate, lucru pe care îl afirma în trecut şi Adrian Mititelu.

Florin Talpan, acuzaţii grave la adresa FRF şi a preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu

Talpan a susţinut că nu i se pare normal ca echipa de fotbal a clubului Steaua să fie desemnată echipa anului la Gala clubului Steaua, în condiţiile în care aceasta se află doar pe locul 8 în Liga a 2-a.

“În primul rând doresc şi eu să felicit sportivii care au obţinut medalii la sporturile individuale. În ceea ce priveşte sporturile pe echipă, faptul că a fost premiată echipa de fotbal, eu nu cred că merita să obţină locul 1.

Din punctul meu de vedere, poate secţia de volei, care a jucat în cupele europene, putea să fie echipa anului. Echipa de fotbal să fie premiată, în condiţiile în care, în momentul de faţă, e pe locul 8, mi se pare…

(n.r: Un premiu de încurajare) Păi aşa haideţi să premiem toate echipele.

Talpan, anunţ şi despre procesul cu FCSB pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro

Sunt foarte multe de discutat (n.r: de fotbal). Vreau să vă informez că în ultima perioadă am făcut două demersuri foarte importante pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Am repus pe rol dosarul de la Tribunalul Bucureşti, care era suspendat, în care cer recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro (n.r: de la FCSB). Un pas foarte mare, pe care deja l-am făcut, pe 16 decembrie. Un alt mare pas pe care l-am făcut. Am formulat o notificare către UEFA şi FIFA prin care informez cele două foruri despre faptul că FRF activează ilegal. Ştiţi foarte bine, nu apare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, sunt multe probleme acolo. Am solicitat să trimită FIFA şi UEFA o comisie la FRF pentru a verifica toate aceste reguli şi toate suspiciunile de corupţie care există în cadrul FRF.

În anul 2017 echipa FCSB trebuia să fie retrogradată în Liga a 4-a sau a 5-a. Domnul Burleanu a lăsat în continuare această echipă să fie în Liga 1 în condiţiile în care s-a schimbat denumirea. Era o altă echipă şi trebuia să respecte regulamentul şi Statutul Federaţiei, ceea ce nu s-a întâmplat.

La FIFA şi UEFA am solicitat să excludă toate echipele din cupele europene până când Federaţia nu va activa în mod legal. Nu sunt cluburile afiliate, e o întreagă nebunie. Toate cluburile din România şi inclusiv naţionala României. Nu se poate aşa ceva! Federaţia Română de Fotbal a avut destul timp pentru a se pune în legalitate.

(n.r: Nu vă e frică că o să vă acuze lumea că doriţi răul fotbalului românesc? Mai ales acum, naţionala e în luptă pentru Campionatul Mondial, avem baraj) Nu o să mă acuze absolut nimeni. A venit momentul ca în România să obţinem performanţe pe corecte, nu să depindem de domnul Burleanu. Steaua nu este lăsată să promoveze pentru că nu vrea domnul Burleanu. Îşi bate joc de acest mare brand”, a spus Florin Talpan la Gala clubului Steaua.

