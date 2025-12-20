"Groaza penalty-urilor". Deciziile lui Cristi Chivu care au surprins în semifinala din Supercupa Italiei - Antena Sport

Cristi Chivu a luat în semifinala de Supercupă pierdută cu Bologna o decizie care nu i-a lăsat indiferenți pe jurnaliștii italieni. Cei de la Gazzetta dello Sport au dedicat un articol separat alegerii românului de a nu băga în teren pentru loviturile de departajare doi oameni care erau așteptați să fie introduși, și anume Hakan Calhanoglu și Pio Esposito.
Interul lui Cristi Chivu a ratat șansa unui nou trofeu după ce Bologna a reușit să se impună la Riad în semifinala din Supercupa Italiei. Trupa din Milano a început perfect și a deschis scorul în minutul 2 prin Marcus Thuram, după care formația lui Vincenzo Italiano a egalat prin Riccardo Orsoloni. Duelul s-a dus la penalty-uri, unde vicecampioana en-titre a ratat prin Bastoni, Barella și Bonny, în timp ce de la trupa “rossoblu” Ciro Immobile a convertit penalty-ul decisiv.
Chivu și alegerea sa înainte de loviturile de la 11 metri
Până ca duelul să ajungă la șuturile de la punctul cu var, Chivu a efectuat patru schimbări, aducându-i pe teren în partea a doua pe Martinez, Frattesi, Diouf și Sucic. Totuși, ziariștii locali au surprinși că alți doi oameni ai “nerazzurrilor” nu și-au făcut și ei aparția, Calhanoglu și Pio Esposito.
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport chiar au dedicat un articol acestei decizii și au evidențiat faptul că mijlocașul turc este un specialist al penalty-urilor, în timp ce tânărul jucător al lui Inter s-a încălzit pe marginea terenului preț de mult timp. De aceea, amândoi erau așteptați pe teren pentru penalty-uri, însă niciunul nu a mai ajuns să calce pe gazon, așa că au fost nevoiți să își vadă coechipierii pierzând de pe margine. Materialul presei a fost titrat astfel: “Inter, groaza penalty-urilor. Specialistul și starul în devenire pe bancă: în culisele deciziilor lui Chivu“.
După meci, Chivu chiar a răspuns întrebărilor jurnaliștilor și a adresat această situație, explicând că nu i-a introdus în teren pe Calhanoglu și pe Esposito pentru că nu și-ar fi dorit ca cei doi să execute penalty-urile fără să aibă ritmul jocului.
“Nu voiam să risc să trimit un jucător «răcit» pe teren să bată un penalty (n.r. despre Esposito). Mi-a oferit opțiunea să îl trimit în joc, dar responsabilitatea e a mea. La fel și cu Calhanoglu, care își revine după o accidentare la aductor.
Nu am simțit că că pot să îl trimit să bată un penalty dacă e «răcit». E ușor de vorbit din exterior. Eu trebuie să-mi protejez jucătorii“, a spus Chivu.
