Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly - Antena Sport

David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly. Și era să leșine de râs la schemele influencerului.

11:48
Andrei Rațiu, “cel mai mare coșmar al lui Vinicius”. Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid
11:16
S-a scris istorie în calificările din Marele Premiu al Braziliei. Recordul doborât la Interlagos
11:13
Jucătorul pe care Adi Mutu îl cere titular la naţionala României: “E complet”
10:48
O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată
10:43
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii caută a treia victorie consecutivă în Liga 1
10:25
VideoPhoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin Booker&Co.
