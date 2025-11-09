Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly
David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly. Și era să leșine de râs la schemele influencerului.
David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly. Și era să leșine de râs la schemele influencerului.
Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin…Phoenix Suns, victorie pe terenul lui LA Clippers. Formația din California, dusă în criză de Devin…
Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologieiIoan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei
Jurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui SellyJurnal Antena Sport | David Popovici a acceptat provocarea și i-a fost profesor de înot lui Selly
Jurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Norris!Jurnal Antena Sport | Victorie mare pentru Norris!
Accident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşinaAccident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşina