Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera - Antena Sport

Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Atacantul de 23 de ani nu a impresionat la formația din Ucraina și oficialii echipei sunt gata să renunțe la el, în această pauză de iarnă.
Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev la începutul sezonului. Ucrainenii le-au plătit suma de 2,6 milioane de euro celor de la FCU Craiova.
Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev
Vladislav Blănuță a fost în centrul unui scandal după transferul la Dinamo Kiev, fiind acuzat că a distribuit materiale pro-ruse pe paginile sale de socializare.
Ulterior, atacantul român nu a reușit să se impună la Dinamo Kiev, iar presa din Ucraina anunță că acesta se va despărți de echipă în perioada actuală de transferuri.
Jurnaliștii ucraineni notează faptul că cea mai probabilă destinație a lui Vladislav Blănuță este Liga 1. Atacantul de 23 de ani este dorit de Dinamo, fapt confirmat recent și de Andrei Nicolescu.
„(N.r. Îl vreți pe Blănuță?) Dacă ar fi așa, da. S-ar putea, da. Dar e foarte complicat, deja a jucat la două echipe în acest sezon. Nu se poate, teoretic, să joace la o a treia echipă. Practic, vedem. Nu se pune problema cu a fi lăsat liber”, spunea Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.
Vladislav Blănuță, cotat la suma de 1,5 milioane de euro, are contract până în 2030 cu Dinamo Kiev, astfel că el ar urma să fie împrumutat de ucraineni în Liga 1, în această iarnă. Atacantul a bifat doar zece partide pentru echipa din capitala Ucrainei, marcând un gol.
