„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești - Antena Sport

Cristi Săpunaru nu a trecut peste declarațiile lui Costel Gâlcă, de la finalul partidei FCSB – Rapid 2-1. Antrenorul giuleștenilor a transmis că își dorește mai multă calitate în lotul său, și a cerut transferuri de urgență în pauza de iarnă.

Discursul avut l-a făcut pe Cristi Săpunaru să intervină. Fostul căpitan din Giulești l-a criticat pe antrenorul Rapidului, fiind de părere că acesta nu ar fi trebuit să facă astfel de declarații publice.

Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă

Inițial, cel care a pornit atacul asupra lui Costel Gâlcă a fost Gabi Balint, și el nemulțumit de discursul lui Costel Gâlcă: „Nu-mi place, pentru că Gâlcă nu trebuia să spună că are nevoie de jucători. Astea le discuți cu conducerea, Costele! Poate vei avea nevoie de ei, trebuie să îi ții aproape, să le dai încredere, să le spui că sunt buni, poți să iei campionatul cu ei”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.

Ulterior, Cristi Săpunaru a intervenit și a transmis ferm faptul că Gâlcă a greșit în momentul în care a spus că nu poate câștiga titlul alături de jucătorii pe care îi are în prezent în lot.

„Cum te duci tu în fața jucătorilor după ce ai spus chestia asta, dacă nu îți aduce patronul jucători? Va avea nevoie de doi-trei jucători, dar nu poți să spui public asta.