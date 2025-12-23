„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești - Antena Sport

Închide meniul
„Poate să fie și Guardiola". Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești

„Poate să fie și Guardiola". Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești

„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 21:16

Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești

Costel Gâlcă, la Rapid/ Profimedia

Cristi Săpunaru nu a trecut peste declarațiile lui Costel Gâlcă, de la finalul partidei FCSB – Rapid 2-1. Antrenorul giuleștenilor a transmis că își dorește mai multă calitate în lotul său, și a cerut transferuri de urgență în pauza de iarnă. 

Discursul avut l-a făcut pe Cristi Săpunaru să intervină. Fostul căpitan din Giulești l-a criticat pe antrenorul Rapidului, fiind de părere că acesta nu ar fi trebuit să facă astfel de declarații publice. 

Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă 

Inițial, cel care a pornit atacul asupra lui Costel Gâlcă a fost Gabi Balint, și el nemulțumit de discursul lui Costel Gâlcă: „Nu-mi place, pentru că Gâlcă nu trebuia să spună că are nevoie de jucători. Astea le discuți cu conducerea, Costele! Poate vei avea nevoie de ei, trebuie să îi ții aproape, să le dai încredere, să le spui că sunt buni, poți să iei campionatul cu ei”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro. 

Ulterior, Cristi Săpunaru a intervenit și a transmis ferm faptul că Gâlcă a greșit în momentul în care a spus că nu poate câștiga titlul alături de jucătorii pe care îi are în prezent în lot. 

„Cum te duci tu în fața jucătorilor după ce ai spus chestia asta, dacă nu îți aduce patronul jucători? Va avea nevoie de doi-trei jucători, dar nu poți să spui public asta. 

Eu n-aș putea să spun public. Cum aș putea să îi antrenez pe cei care rămân pe mai departe? De ce n-a spus asta și în urmă cu 5 meciuri? 

Consider că jucătorii au avut o relație bună cu el. Vin și după câteva meciuri greșit gestionate de toți. Antrenorul poate să fie Guardiola, dacă nu joacă jucătorii, nu poți să dai vina pe un singur om. Să fim serioși”, a spus Cristi Săpunaru. 

Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCRAnalist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
