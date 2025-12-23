Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic - Antena Sport

Dinamo e gata să facă primul transfer al iernii. „Câinii” au pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1, Zeljko Kopic insistând pentru ca mutarea să se realizeze.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Dinamo a redeschis pista pentru Matei Ilie, stopperul de 23 de ani de la CFR Cluj. „Câinii” și-au dorit să-l transfere pe fundașul român și la începutul sezonului, însă suma cerută de Neluțu Varga a fost prea mare.

Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1: Matei Ilie, de la CFR Cluj

Conform prosport.ro, Zeljko Kopic nu și-a luat gândul de la transferul lui Matei Ilie. La începutul sezonului, Neluțu Varga cerea suma de 700.000 de euro în schimbul fundașului care a participat alături de România U21 la EURO 2025.

CFR Cluj se confruntă însă cu probleme din punct de vedere financiar, iar Neluțu Varga ar putea cere o sumă mai mică în schimbul lui Matei Ilie în perioada de mercato de iarnă. Sunt șanse ca transferul să se realizeze, ținând cont că oficialii lui Dinamo declarau, la începutul sezonului, că sunt dispuși să ofere până la 450.000 de euro în schimbul unui jucător.

Pe lângă Matei Ilie, Zeljko Kopic îl mai are pe lista de transferuri și pe Valentin Robu. Vârful care evoluează în Liga a 2-a, la Metalul Buzău, l-a impresionat pe antrenorul croat și ar putea ajunge sub comanda sa în această iarnă.