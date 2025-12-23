CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia - Antena Sport

CFR Cluj este aproape de a vinde încă un jucător. După plecarea lui Lindon Emerllahu la Polissya, în Ucraina, pentru suma de 1,5 milioane de euro, formaţia din Gruia poate încasa alte 2 milioane de eruo.
Este vorba despre Meriton Korenica, fotbalistul de 28 de ani care are o ofertă de la formaţia cipriotă Apollon Limassol.
CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro pentru Meriton Korenica
Potrivit gsp.ro, ciprioţii sunt dispuşi să plătească 2 milioane de euro pentru transferul lui Korenica şi să îi ofere un salariu de 500.000 de euro pe an.
Negocierile dintre cele două echipe sunt în desfăşurare, iar CFR Cluj ar urma să dea un răspuns până la finalul acestui an, între Crăciun şi Revelion.
În acest sezon, Korenica a evoluat pentru CFR Cluj în 29 de partide în toate competiţiile, reuşind să înscrie 6 goluri şi să ofere 7 pase decisive.
Cotat la 2,4 milioane de euro pe transfermarkt.com, Korenica a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când a venit de la turcii de la Mainsa. În cariera sa a mai evoluat la echipe precum Rahoveci, Shkendija, Metalurg Skopje, Liria, Prishtina şi Ballkani.
CFR Cluj a încheiat anul 2025 pe locul 11 în Liga 1, cu 26 de puncte, fiind la 7 puncte distanţă de ultimul loc care asigură prezenţa în play-off. În prima etapă din 2026, echipa lui Daniel Pancu va evolua pe teren propriu, contra celor de la Oţelul Galaţi.
