Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia

CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia

Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 14:28

Comentarii
CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia

Jucătorii de la CFR Cluj / Profimedia

CFR Cluj este aproape de a vinde încă un jucător. După plecarea lui Lindon Emerllahu la Polissya, în Ucraina, pentru suma de 1,5 milioane de euro, formaţia din Gruia poate încasa alte 2 milioane de eruo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Meriton Korenica, fotbalistul de 28 de ani care are o ofertă de la formaţia cipriotă Apollon Limassol.

CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro pentru Meriton Korenica

Potrivit gsp.ro, ciprioţii sunt dispuşi să plătească 2 milioane de euro pentru transferul lui Korenica şi să îi ofere un salariu de 500.000 de euro pe an.

Negocierile dintre cele două echipe sunt în desfăşurare, iar CFR Cluj ar urma să dea un răspuns până la finalul acestui an, între Crăciun şi Revelion.

În acest sezon, Korenica a evoluat pentru CFR Cluj în 29 de partide în toate competiţiile, reuşind să înscrie 6 goluri şi să ofere 7 pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Cotat la 2,4 milioane de euro pe transfermarkt.com, Korenica a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când a venit de la turcii de la Mainsa. În cariera sa a mai evoluat la echipe precum Rahoveci, Shkendija, Metalurg Skopje, Liria, Prishtina şi Ballkani.

CFR Cluj a încheiat anul 2025 pe locul 11 în Liga 1, cu 26 de puncte, fiind la 7 puncte distanţă de ultimul loc care asigură prezenţa în play-off. În prima etapă din 2026, echipa lui Daniel Pancu va evolua pe teren propriu, contra celor de la Oţelul Galaţi.

Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCRAnalist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Observator
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui Dorin Goian este o mare fană a campioanei
Fanatik.ro
I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui Dorin Goian este o mare fană a campioanei
16:28
Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite
16:00
„An falimentar”. Verdict dur în privința lui Inter. Cum a fost descris Cristi Chivu
15:24
Noul ministru al Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1: “Sunt extraordinar de interesat să sprijin”
14:48
Carlos Alcaraz, un nou meci pe stadion: “Va fi o plăcere să te primim, Carlitos”
13:51
LPF a anunţat echipa etapei 21 din Liga 1! Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul rundei
13:18
VideoMemphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-119. Shai Gilgeous-Alexander, o nouă bornă impresionantă
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el