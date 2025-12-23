Radu Drăguşin e aproape de marea revenire. Poate fi stâlpul apărării României, cu Turcia: "Ne-am luat deja bilete" - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 23 decembrie 2025, 23:23

Radu Drăguşin, în timpul unui antrenament - Profimedia Images

Radu Drăguşin a revenit în lotul lui Liverpool după 11 luni de la accidentarea care l-a ţinut departe de teren în 2025. Fundaşul de 23 de ani a fost doar rezervă în duelul cu Liverpool, dar are şanse să prindă primele minute curând.

Sora stopperului cotat la 22 de milioane de euro, Meira Drăguşin, susţine că internaţionalul român este pregătit din toate punctele de vedere pentru a juca din nou pentru Spurs.

Mai mult, Meira e convinsă că fratele ei va fi stâlpul apărării lui Mircea Lucescu pentru duelul cu Turcia din barajul pentru World Cup 2026, ce se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş, pe 26 martie. Dacă trecem de echipa lui Montella, vom disputa “finala” pentru Cupa Mondială pe terenul învingătoarei dintre Kosovo şi Slovacia.

Radu Drăguşin, pregătit de un comeback de excepţie

“Îmi doresc din tot sufletul să îl văd iar pe teren, pentru că simt că este pregătit deja. Este super motivat, este super pregătit. O să fie un comeback foarte puternic pentru el.

(n.r. – Mergem la Mondial?) Cu siguranţă! Abia aştept! Ne-am luat deja bilete pentru Turcia. Nu ştiu dacă pot să îmi doresc altceva de la Crăciun decât să fim toţi împreună, ca o familie”, a spus Meira Drăguşin, pentru Antena Sport.

Va lupta pentru un loc de titular la Tottenham

Radu Drăgușin a evoluat în două meciuri amicale la echipa de tineret a lui Tottenham, în ultimele luni.

Drăgușin va începe lupta pentru postul de titular la Tottenham, după ce s-a recuperat. Titulari indiscutabili în centrul defensivei lui Spurs lui Cristian Romero și Micky van de Ven, fiind utilizat în acest sezon și Kevin Danso, pe postul de fundaș central.

Vestea revenirii este cu siguranţă una bună pentru Mircea Lucescu, defensiva României având de suferit după ce s-a stricat cuplul de fundaşi format din Drăguşin şi Burcă.

