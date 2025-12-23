Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB - Antena Sport

Dennis Politic a ajuns la FCSB pentru un milion de euro, dar nu s-a ridicat la pretenţiile noii echipe, după despărţirea de Dinamo. 3 goluri în 22 de meciuri a adunat în acest sezon aripa stânga cotată la 1.2 milioane de euro.
Marius Şumudică susţine că fotbalistul de 25 de ani a luat decizia greşită atunci când a ales transferul la FCSB, unde a ajuns un anonim, pierzându-şi şi statutul de vedetă de la Dinamo. Şumi spune că eventuala venire a lui Florinel Coman ar rezolva problema flancului stâng la echipa campioană.
Marius Şumudică a spus totul despre transferul lui Dennis Politic la FCSB
“La cele zece meciuri pe care le mai au ca să prindă play-off-ul vor ochii jucători și vor mai aduce. Mai au și meciuri în cupele europene. E clar că Florinel e un jucător care poate face diferența. Are forță, picior, calități bune. Nu se poate face comparația. Dacă vor să îi dea șansă lui Tavi Popescu… Florinel ar putea rezolva problema flancului stâng.
El joacă bandă stângă în 4-3-3 și 4-2-3-1. Ar ridica nivelul de calitate. Totuși, jucătorii care revin la o echipă după ce au plecat foarte rar se ridică la același nivel. El e totuși un jucător de națională. Ar putea fi un restart.
Am văzut secvențe cu Politic doar la încălzire. Săracul, a fost cea mai proastă alegere. A luat calul greșit. Era cine era la Dinamo, era iubit de suporteri. Între timp a devenit Musi”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.
Becali nu vrea însă să îl cedeze pe Politic, chiar dacă putea să îl trimită la Hermannstadt.
“(n.r – întrebat dacă a fost căutat de FC Hermannstadt pentru Dennis Politic și Baba Alhassan) Nu știu, nu vorbim acum. Cum să dăm noi jucătorii? Noi avem nevoie de jucători care să fie pe listă. Noi nu putem să punem pe listă ce luăm acum. Nu vezi că lui Edjouma i-am prelungit încă șase luni?”, a spus Gigi Becali, luni, la o zi după FCSB – Rapid 2-1.
- A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere”
- Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB
- Gică Craioveanu, verdict dur după ce Craiova a trecut pe primul loc: “Rapid nu prinde podiumul”. Cu cine se bat oltenii la titlu
- Gigi Becali a băgat mâna în buzunar! Investiţii de 1 milion de euro la FCSB: “Sunt banii câştigaţi la Coman”
- Jucătorul care l-a impresionat pe Basarab Panduru la final de 2025: “Văd un jucător talentat! M-a surprins”