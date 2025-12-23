Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB - Antena Sport

Dennis Politic a ajuns la FCSB pentru un milion de euro, dar nu s-a ridicat la pretenţiile noii echipe, după despărţirea de Dinamo. 3 goluri în 22 de meciuri a adunat în acest sezon aripa stânga cotată la 1.2 milioane de euro.

Marius Şumudică susţine că fotbalistul de 25 de ani a luat decizia greşită atunci când a ales transferul la FCSB, unde a ajuns un anonim, pierzându-şi şi statutul de vedetă de la Dinamo. Şumi spune că eventuala venire a lui Florinel Coman ar rezolva problema flancului stâng la echipa campioană.

Marius Şumudică a spus totul despre transferul lui Dennis Politic la FCSB

“La cele zece meciuri pe care le mai au ca să prindă play-off-ul vor ochii jucători și vor mai aduce. Mai au și meciuri în cupele europene. E clar că Florinel e un jucător care poate face diferența. Are forță, picior, calități bune. Nu se poate face comparația. Dacă vor să îi dea șansă lui Tavi Popescu… Florinel ar putea rezolva problema flancului stâng.

El joacă bandă stângă în 4-3-3 și 4-2-3-1. Ar ridica nivelul de calitate. Totuși, jucătorii care revin la o echipă după ce au plecat foarte rar se ridică la același nivel. El e totuși un jucător de națională. Ar putea fi un restart.

Am văzut secvențe cu Politic doar la încălzire. Săracul, a fost cea mai proastă alegere. A luat calul greșit. Era cine era la Dinamo, era iubit de suporteri. Între timp a devenit Musi”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.