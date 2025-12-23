Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB

Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB

Dan Roșu Publicat: 23 decembrie 2025, 10:22

Comentarii
Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB

Marius Şumudică, la o conferinţă de presă - Hepta

Dennis Politic a ajuns la FCSB pentru un milion de euro, dar nu s-a ridicat la pretenţiile noii echipe, după despărţirea de Dinamo. 3 goluri în 22 de meciuri a adunat în acest sezon aripa stânga cotată la 1.2 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică susţine că fotbalistul de 25 de ani a luat decizia greşită atunci când a ales transferul la FCSB, unde a ajuns un anonim, pierzându-şi şi statutul de vedetă de la Dinamo. Şumi spune că eventuala venire a lui Florinel Coman ar rezolva problema flancului stâng la echipa campioană.

Marius Şumudică a spus totul despre transferul lui Dennis Politic la FCSB

“La cele zece meciuri pe care le mai au ca să prindă play-off-ul vor ochii jucători și vor mai aduce. Mai au și meciuri în cupele europene. E clar că Florinel e un jucător care poate face diferența. Are forță, picior, calități bune. Nu se poate face comparația. Dacă vor să îi dea șansă lui Tavi Popescu… Florinel ar putea rezolva problema flancului stâng.

El joacă bandă stângă în 4-3-3 și 4-2-3-1. Ar ridica nivelul de calitate. Totuși, jucătorii care revin la o echipă după ce au plecat foarte rar se ridică la același nivel. El e totuși un jucător de națională. Ar putea fi un restart.

Am văzut secvențe cu Politic doar la încălzire. Săracul, a fost cea mai proastă alegere. A luat calul greșit. Era cine era la Dinamo, era iubit de suporteri. Între timp a devenit Musi”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Becali nu vrea însă să îl cedeze pe Politic, chiar dacă putea să îl trimită la Hermannstadt.

“(n.r – întrebat dacă a fost căutat de FC Hermannstadt pentru Dennis Politic și Baba Alhassan) Nu știu, nu vorbim acum. Cum să dăm noi jucătorii? Noi avem nevoie de jucători care să fie pe listă. Noi nu putem să punem pe listă ce luăm acum. Nu vezi că lui Edjouma i-am prelungit încă șase luni?”, a spus Gigi Becali, luni, la o zi după FCSB – Rapid 2-1.

Medici revoltaţi de amânarea creşterii punctului pe serviciu medical: Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uriMedici revoltaţi de amânarea creşterii punctului pe serviciu medical: Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală
Observator
Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală
Victor Angelescu a venit cu replica imediat după ce Gâlcă a spus că Rapid nu are lot de titlu. Câte transferuri sunt pregătite. Exclusiv
Fanatik.ro
Victor Angelescu a venit cu replica imediat după ce Gâlcă a spus că Rapid nu are lot de titlu. Câte transferuri sunt pregătite. Exclusiv
13:18
VideoMemphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-119. Shai Gilgeous-Alexander, o nouă bornă impresionantă
13:00
EXCLUSIVBănel Nicoliţă a anunţat care a marele avantaj al României în meciul cu Turcia: “Îl avem pe nea Mircea, care ştie tot”
12:42
EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere”
12:13
FotoCristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: “Un gest simplu, dar prețios”
11:14
Specialiştii au făcut calculele, după ce Craiova a ajuns pe primul loc! Cine este favorită şi ce şanse are FCSB
10:29
Alexander Isak s-a operat! Anunţul făcut de Liverpool
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 4 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 5 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el