Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă” - Antena Sport

Cristi Borcea e gata să revină la Dinamo. Constantin Dănilescu s-a declarat convins de faptul că fostul șef al „câinilor” se va întoarce alături de echipa din Ștefan cel Mare.

Dănilescu a transmis că Borcea e dispus să revină la Dinamo după ce se va construi noul stadion, însă nu el va investi direct, ci fiul său, Patrick.

Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo

Constantin Dănilescu, cel care a fost director sportiv la Dinamo, a transmis că echipa din Ștefan cel Mare va deveni o forță, lucru pe care Cristi Borcea abia îl așteaptă.

„Când va fi gata stadionul, vă spun eu că va fi o singură echipă Dinamo. O să vedeți. Va fi doar un Dinamo! Cristi (n.r. Cristi Borcea), când va fi o asemenea chestie, îl va implica pe fiul său (n.r. Patrick).

El va fi din spate și vor mai veni… Cristi Borcea arde de fotbal, abia așteaptă să fie gata stadionul, să se ducă la tribuna oficială. Cristi iubește Dinamo, a iubit dintotdeauna, a investit la Dinamo”, a declarat Constantin Dănilescu, conform fanatik.ro.