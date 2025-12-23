Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă”

Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă”

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 21:49

Comentarii
Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al câinilor”: Abia așteaptă”

Cristi Borcea - AntenaSport

Cristi Borcea e gata să revină la Dinamo. Constantin Dănilescu s-a declarat convins de faptul că fostul șef al „câinilor” se va întoarce alături de echipa din Ștefan cel Mare. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dănilescu a transmis că Borcea e dispus să revină la Dinamo după ce se va construi noul stadion, însă nu el va investi direct, ci fiul său, Patrick. 

Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo 

Constantin Dănilescu, cel care a fost director sportiv la Dinamo, a transmis că echipa din Ștefan cel Mare va deveni o forță, lucru pe care Cristi Borcea abia îl așteaptă. 

„Când va fi gata stadionul, vă spun eu că va fi o singură echipă Dinamo. O să vedeți. Va fi doar un Dinamo! Cristi (n.r. Cristi Borcea), când va fi o asemenea chestie, îl va implica pe fiul său (n.r. Patrick). 

El va fi din spate și vor mai veni… Cristi Borcea arde de fotbal, abia așteaptă să fie gata stadionul, să se ducă la tribuna oficială. Cristi iubește Dinamo, a iubit dintotdeauna, a investit la Dinamo”, a declarat Constantin Dănilescu, conform fanatik.ro. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
Observator
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
22:48
Louis Munteanu, dorit de un club uriaș. Cu cine se luptă pentru transferul carierei
22:13
Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
21:20
VideoJurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului
21:16
„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești
21:06
VideoJurnal Antena Sport | Alberto Hangan, un actor războinic
21:02
VideoJurnal Antena Sport | Copiii lui Mihai Covaliu duc povestea mai departe
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 4 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 6 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el