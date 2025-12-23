A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! "Au fost negocieri, a fost prima alegere" - Antena Sport

Închide meniul
A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! "Au fost negocieri, a fost prima alegere"

Home | Fotbal | Liga 1 | A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere”
EXCLUSIV

A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere”

Dan Roșu Publicat: 23 decembrie 2025, 12:42

A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! Au fost negocieri, a fost prima alegere

Jucători Dinamo - Sport Pictures

Ionuţ Nedelcearu a vorbit din nou despre transferul ratat la Dinamo, de care a fost foarte aproape în februarie 2025, atunci când a avut negocieri intense cu clubul din Ştefan cel Mare.

Pentru fundaşul de 29 de ani cotat acum la 1.5 milioane de euro, a apărut însă o ofertă de nerefuzat din Rusia, de la Akron Togliatti, iar Nedelcearu susţine că s-a gândit la viitorul familiei atunci când a făcut alegerea.

Fundașul a fost crescut de academia lui Dinamo. A fost promovat la echipa mare în 2013 și i-a părăsit pe “câini” în 2018. De atunci a mai evoluat pentru: UFA, AEK Atena, Crotone și Palermo.

Ionuţ Nedelcearu: “Au fost negocieri cu Dinamo, a fost prima alegere”

“Înainte să merg în Rusia au fost negocieri cu Dinamo, a fost prima alegere, unde după am avut regret și m-a durut că nu am revenit la Dinamo, nu s-a pus problema de partea financiară, din partea lor, mi-au oferit condiții foarte bune.

Dar a intervenit această ofertă din Rusia și am zis să dau curs, pentru că viața de fotbalist este scurtă și m-am gândit mai mult la viitorul familiei.

Aș vrea să revin la un moment dat, la Dinamo, doar că nu știu când, Dinamo m-a crescut, Dinamo m-a format ca om, nu vreau să îmi închei cariera cu acest regret, că eu le-am întros spatele când ei m-au dorit. Într-o zi vreau să revin și să-i ajut atât de mult cât pot eu”, a spus Nedelcearu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

La finalul lui 2025, Dinamo e pe locul 4, cu 38 de puncte acumulate după primele 21 de etape. Lider e Craiova (40 de puncte), podiumul fiind completat de Rapid (39) şi Botoţani (38).

“Meciurile lui Dinamo le-am urmărit, când nu aveam meci, le țin pumnii și cred că se bat la campionat și pot lua campionatul. Da, pot lua campionatul, cu siguranță”, a mai spus Nedelcearu.

Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
