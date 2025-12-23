A spus totul despre transferul ratat la Dinamo! "Au fost negocieri, a fost prima alegere" - Antena Sport

Ionuţ Nedelcearu a vorbit din nou despre transferul ratat la Dinamo, de care a fost foarte aproape în februarie 2025, atunci când a avut negocieri intense cu clubul din Ştefan cel Mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru fundaşul de 29 de ani cotat acum la 1.5 milioane de euro, a apărut însă o ofertă de nerefuzat din Rusia, de la Akron Togliatti, iar Nedelcearu susţine că s-a gândit la viitorul familiei atunci când a făcut alegerea.

Fundașul a fost crescut de academia lui Dinamo. A fost promovat la echipa mare în 2013 și i-a părăsit pe “câini” în 2018. De atunci a mai evoluat pentru: UFA, AEK Atena, Crotone și Palermo.

Ionuţ Nedelcearu: “Au fost negocieri cu Dinamo, a fost prima alegere”

“Înainte să merg în Rusia au fost negocieri cu Dinamo, a fost prima alegere, unde după am avut regret și m-a durut că nu am revenit la Dinamo, nu s-a pus problema de partea financiară, din partea lor, mi-au oferit condiții foarte bune.

Dar a intervenit această ofertă din Rusia și am zis să dau curs, pentru că viața de fotbalist este scurtă și m-am gândit mai mult la viitorul familiei.