Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere - Antena Sport

Denis Drăguș a luat decizia finală după ofertele primite. Atacantul român nu mai este dorit la Eyupspor, turcii anunțând că el ar fi dorit de Kocaelispor și Gaziantep.

Denis Drăguș se află sub contract cu Trabzonspor, el fiind împrumutat la Eyuspor la începutul sezonului. El nu a reușit însă să se impună la echipa din Istanbul, dat fiind faptul că nu a marcat niciun gol în cele 12 meciuri bifate.

Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite

În acest context, Denis Drăguș nu mai este dorit la Eyupspor, iar presa din Turcia anunță că atacantul ar dori să revină la Gaziantep, echipă la care a evoluat și în urmă cu două sezoane.

Drăguș a avut o formă de vis la Gaziantep, sub comanda lui Marius Șumudică. În sezonul 2023-2024, el a marcat 15 goluri în cele 35 de meciuri bifate pentru turci.

În cazul în care mutarea la Gaziantep nu se va concretiza în această iarnă, iar Eyupspor nu-l va mai păstra în lot, atunci Denis Drăguș se va întoarce la Trabzonspor. Atacantul mai are contract cu formația turcă până în 2028.