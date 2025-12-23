Louis Munteanu, dorit de un club uriaș. Cu cine se luptă pentru transferul carierei - Antena Sport

Louis Munteanu este dorit de un club uriaș din La Liga, anume Valencia. „Liliecii” l-au mai avut pe lista de transferuri pe atacantul român și în vară, însă mutarea nu s-a concretizat la momentul respectiv.

Louis Munteanu a rămas în atenția celor de la Valencia, spaniolii fiind în continuarea în căutarea unui atacant.

Louis Munteanu, dorit de Valencia

Conform spaniolilor de la eldesmarque.com, Louis Munteanu se luptă cu Umar Sadiq pentru transferul la Valencia. Vârful de la Real Sociedad, în vârstă de 28 de ani, este în pole-position pentru transferul la formația cu șase titluri în La Liga în palmares.

Jurnaliștii iberici citați anterior mai menționează faptul că Louis Munteanu ar putea ajunge la Valencia sub formă de împrumut.

„Valencia vrea să aducă doi jucători sub formă de împrumut, un atacant central și un fundaș central. Deși staff-ul tehnic își dorește trei transferuri, prioritatea este clară: Un atacant care să marcheze.