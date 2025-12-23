Louis Munteanu, dorit de un club uriaș. Cu cine se luptă pentru transferul carierei - Antena Sport

Louis Munteanu este dorit de un club uriaș din La Liga, anume Valencia. „Liliecii” l-au mai avut pe lista de transferuri pe atacantul român și în vară, însă mutarea nu s-a concretizat la momentul respectiv.
Louis Munteanu a rămas în atenția celor de la Valencia, spaniolii fiind în continuarea în căutarea unui atacant.
Louis Munteanu, dorit de Valencia
Conform spaniolilor de la eldesmarque.com, Louis Munteanu se luptă cu Umar Sadiq pentru transferul la Valencia. Vârful de la Real Sociedad, în vârstă de 28 de ani, este în pole-position pentru transferul la formația cu șase titluri în La Liga în palmares.
Jurnaliștii iberici citați anterior mai menționează faptul că Louis Munteanu ar putea ajunge la Valencia sub formă de împrumut.
„Valencia vrea să aducă doi jucători sub formă de împrumut, un atacant central și un fundaș central. Deși staff-ul tehnic își dorește trei transferuri, prioritatea este clară: Un atacant care să marcheze.
Acolo există un nume evidențiat clar, Sadiq Umar. Atacantul nigerian vrea să vină. Este o variantă pe placul lui Corberen și al staff-ului. Problema este costul ridicat și lipsa clarității privind pretențiile celor de la Real Sociedad.
Din acest motiv, Valencia monitorizează și alte variante. Aici reapare numele lui Louis Munteanu. Atacantul român a mai fost aproape de un transfer în vara trecută, atunci când clubul din La Liga încerca, fără succes, să îl transfere pe Sadiq.
Munteanu a fost una dintre opțiunile analizate pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare. Planul era simplu. Valencia plătea o sumă mică pentru împrumut. Dacă jucătorul atingea un anumit număr de meciuri și goluri, clubul era obligat să achite transferul definitiv”, notează spaniolii menționați anterior.
Totodată, conform jurnalistului Ekrem Konur, specializat în transferuri, Louis Munteanu este monitorizat și de alte patru formații, anume Lyon, Nantes, Betis și Girona.
