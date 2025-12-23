Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii CFR-ului sunt ajutoare pentru Moș Crăciun de Sărbători, ca să fie bun cu ei și să prindă play-off-ul după Anul Nou.

22:48
Louis Munteanu, dorit de un club uriaș. Cu cine se luptă pentru transferul carierei
22:13
Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere
21:49
Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă”
21:16
„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești
21:06
VideoJurnal Antena Sport | Alberto Hangan, un actor războinic
21:02
VideoJurnal Antena Sport | Copiii lui Mihai Covaliu duc povestea mai departe
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 4 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 6 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ”