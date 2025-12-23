Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Copiii lui Mihai Covaliu duc povestea mai departe

„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești

Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă”

Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere

Louis Munteanu, dorit de un club uriaș. Cu cine se luptă pentru transferul carierei

1

Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni

2

Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu

3

Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic

4

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați”

5

Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face”

6

Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ”