Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional” - Antena Sport

Home | Fotbal | „Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional”

„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional”

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 18:34

Comentarii
Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: E senzațional”

Radu Drăguşin, în timpul unui meci - Profimedia

Florin Manea a anunțat faptul că Robert Corduneanu va fi noul Radu Drăgușin din fotbalul românesc. Puștiul minune de doar 16 ani a fost transferat de Fiorentina U17 în vară. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Robert Corduneanu și-a făcut junioratul în țară, la ACS Juniorul. În iulie, Fiorentina a pus ochii pe el și l-a transferat la formația U17 a clubului. 

Robert Corduneanu, noul puști-minune din fotbalul românesc 

Florin Manea, cel care îl reprezintă pe Radu Drăgușin, cât și pe Robert Corduneanu, a făcut un pariu uriaș. Impresarul s-a declarat convins de faptul că tânărul jucător de la Fiorentina îl va depăși pe stopperul lui Tottenham. 

De asemenea, Manea a dezvăluit că Robert Corduneanu i-a impresionat și pe cei de la Fiorentina, fiind chemat la echipa mare de italieni. 

„E senzațional copilul! L-au chemat după patru luni la prima echipă a Fiorentinei. Am făcut o predicție că va fi mai bun decât Radu Drăgușin, dacă muncește la fel de mult”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Robert Corduneanu a semnat în vară un contract valabil pe trei sezoane cu Fiorentina. Clubul la care s-a format, ACS Juniorul, a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer al tânărului fundaș. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Observator
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
19:22
OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici”
19:12
Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă
18:57
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
18:23
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament
18:08
Horațiu Moldovan, tot mai aproape de o revenire în Italia. Echipa care-l dorește pe portarul român
17:32
„Luăm în considerare un împrumut”. Anunț de ultim moment despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el