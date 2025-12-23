„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional” - Antena Sport

Florin Manea a anunțat faptul că Robert Corduneanu va fi noul Radu Drăgușin din fotbalul românesc. Puștiul minune de doar 16 ani a fost transferat de Fiorentina U17 în vară.

Robert Corduneanu și-a făcut junioratul în țară, la ACS Juniorul. În iulie, Fiorentina a pus ochii pe el și l-a transferat la formația U17 a clubului.

Robert Corduneanu, noul puști-minune din fotbalul românesc

Florin Manea, cel care îl reprezintă pe Radu Drăgușin, cât și pe Robert Corduneanu, a făcut un pariu uriaș. Impresarul s-a declarat convins de faptul că tânărul jucător de la Fiorentina îl va depăși pe stopperul lui Tottenham.

De asemenea, Manea a dezvăluit că Robert Corduneanu i-a impresionat și pe cei de la Fiorentina, fiind chemat la echipa mare de italieni.

„E senzațional copilul! L-au chemat după patru luni la prima echipă a Fiorentinei. Am făcut o predicție că va fi mai bun decât Radu Drăgușin, dacă muncește la fel de mult”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.