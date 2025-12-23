Jurnal Antena Sport | Pofta lui Adrian Mutu - Antena Sport

Închide meniul
Lui Adi Mutu îi era dor de un Crăciun ca la mama acasă”. El era răsfățat cu multe cadouri și abia aștepta să atace bunătățile de pe masă

Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului

Jurnal Antena Sport | Alberto Hangan, un actor războinic

Jurnal Antena Sport | Copiii lui Mihai Covaliu duc povestea mai departe

Jurnal Antena Sport | Eduard Ionescu se bucură de cele mai frumoase Sărbători

Jurnal Antena Sport | Pofta lui Adrian Mutu

21:49
Cristi Borcea, gata să revină la Dinamo. Anunțul făcut de fostul conducător al „câinilor”: „Abia așteaptă”
21:20
VideoJurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului
21:16
„Poate să fie și Guardiola”. Cristi Săpunaru l-a taxat pe Costel Gâlcă. Discurs categoric al fostului căpitan din Giulești
21:06
VideoJurnal Antena Sport | Alberto Hangan, un actor războinic
21:02
VideoJurnal Antena Sport | Copiii lui Mihai Covaliu duc povestea mai departe
20:59
VideoJurnal Antena Sport | Eduard Ionescu se bucură de cele mai frumoase Sărbători
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 6 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ”