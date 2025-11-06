Jurnal Antena Sport | David Popovici sprijină bursele DAR - Antena Sport

Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League

Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1

“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”

