Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Suntem eroi" Pancu a anunţat "revoluţia" la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Suntem eroi” Pancu a anunţat “revoluţia” la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere

“Suntem eroi” Pancu a anunţat “revoluţia” la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere

Bogdan Stănescu Publicat: 19 decembrie 2025, 22:32

Comentarii
Suntem eroi Pancu a anunţat revoluţia la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere

Daniel Pancu, la meciul cu Botoşani / Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) i-a lăudat pe jucătorii CFR-ului care au reuşit să oprească seria de invincibilitate de acasă a Botoşaniului. CFR a trebuit să evolueze fără numeroşi titulari, dar a reuşit să îi administreze prima înfrângere acasă Botoşaniului. În urma acestui rezultat, CFR s-a apropiat momentan la 4 puncte de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu i-a cerut conducerii plecări şi veniri în campania de transferuri din această iarnă. El a subliniat că anumiţi jucători ai CFR-ului nu sunt compatibili cu el.

Daniel Pancu, după victoria cu Botoşani: “Am nevoie de ajutorul conducerii. Va trebui să aerisim vestiarul”

“Sunt fericit pentru jucători în primul rând. O victorie a caracterului, a suferinţei, a celor care şi-au dorit foarte mult să joace această ultimă etapă.

Din punctul meu de vedere suntem cu toţii nişte eroi, am avut foarte puţine soluţii pe bancă. Am jucat cu un mijlocaş vârf. Acolo, cu un fundaş central fundaş lateral s-a mai întâmplat. Avem valoare mare, doar că din ianuarie direcţia va fi către jucătorii cu caracter, pentru că ne aşteaptă încă 9 jocuri plus încă alte 9, cred eu, în momentul de faţă, chiar dacă am câştigat pe terenul unei echipe invincibile în acest sezon pe teren propriu.

În momente din astea, chiar dacă adversarul te domină de o manieră clară, Dumnezeu te ajută.

Reclamă
Reclamă

Nu am schimbat mare lucru, pentru că jucătorii sunt aceiaşi. Azi am jucat chiar fără mulţi dintre cei care au fost până acum.

Pentru mine, lotul CFR-ului e unul de primele 6, din păcate a fost un an în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Am nevoie de ajutorul conducerii. Sunt jucători, am spus-o şi la conferinţă, care nu sunt compatibili cu mine, şi ca stil de joc, şi ca mod de comportament, ca disciplină în antrenamente. Va trebui să aerisim puţin vestiarul ăla, pentru că sunt foarte mulţi.

(n.r: Aţi purtat o discuţie despre jucătorii care vor veni?) Întrebaţi-i pe conducători, ei ştiu mai bine, eu ştiu doar profilul jucătorilor”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.

Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afarăDomeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
Reclamă

Botoşani – CFR Cluj 0-1

Echipa CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 21-a din Liga 1.

Pe o ceaţă densă, clujenii au deschis scorul la Botoşani, în minutul 5, prin Alexandru Păun, care a şutat de la marginea careului. Moldovenii au trecut pe lângă egalare în minutul 25, când Bordeianu a şutat peste transversală. După pauză, Miron a trimis peste poartă, iar, după cinci minute, Hindrich a respins şutul lui Enzo Lopez. Ţigănaşu a ratat şi el, în minutul 89, iar FC Botoşani – CFR Cluj s-a terminat cu victoria oaspeţilor, cu 1-0.

FC Botoşani ratează ocazia de a deveni liderul clasamentului. Ea rămâne momentan pe 3, cu 38 de puncte, în timp ce clujenii, cu 26 de puncte, sunt pe locul 11, la patru puncte de play-off.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Observator
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Cum a ajuns Zenga, de fapt, antrenor în România. Făcea reclamă la aspiratoare
Fanatik.ro
Cum a ajuns Zenga, de fapt, antrenor în România. Făcea reclamă la aspiratoare
23:36
Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt”
22:57
Cristi Chivu şi Inter, eliminaţi dramatic, la penalty-uri, din Supercupa Italiei! Românul ratează un alt trofeu
22:26
Leo Grozavu, dărâmat după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru”
22:11
Jucătorii CFR-ului, modești după victoria de la Botoșani: „Suntem într-o situație grea, nu ne face cinste”
21:56
FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy
21:47
Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Filipe Coelho, după dezastrul de la Atena: „Antrenorii fac două tipuri de greşeli”
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 3 Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană 4 A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” 5 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 6 AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2. Seară neagră pentru olteni! Ratează play-off-ul la ultima fază
Citește și
Cele mai citite
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”