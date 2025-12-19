"Suntem eroi" Pancu a anunţat "revoluţia" la CFR Cluj după victoria cu Botoşani! Mesaj direct pentru conducere - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) i-a lăudat pe jucătorii CFR-ului care au reuşit să oprească seria de invincibilitate de acasă a Botoşaniului. CFR a trebuit să evolueze fără numeroşi titulari, dar a reuşit să îi administreze prima înfrângere acasă Botoşaniului. În urma acestui rezultat, CFR s-a apropiat momentan la 4 puncte de play-off.
Pancu i-a cerut conducerii plecări şi veniri în campania de transferuri din această iarnă. El a subliniat că anumiţi jucători ai CFR-ului nu sunt compatibili cu el.
Daniel Pancu, după victoria cu Botoşani: “Am nevoie de ajutorul conducerii. Va trebui să aerisim vestiarul”
“Sunt fericit pentru jucători în primul rând. O victorie a caracterului, a suferinţei, a celor care şi-au dorit foarte mult să joace această ultimă etapă.
Din punctul meu de vedere suntem cu toţii nişte eroi, am avut foarte puţine soluţii pe bancă. Am jucat cu un mijlocaş vârf. Acolo, cu un fundaş central fundaş lateral s-a mai întâmplat. Avem valoare mare, doar că din ianuarie direcţia va fi către jucătorii cu caracter, pentru că ne aşteaptă încă 9 jocuri plus încă alte 9, cred eu, în momentul de faţă, chiar dacă am câştigat pe terenul unei echipe invincibile în acest sezon pe teren propriu.
În momente din astea, chiar dacă adversarul te domină de o manieră clară, Dumnezeu te ajută.
Nu am schimbat mare lucru, pentru că jucătorii sunt aceiaşi. Azi am jucat chiar fără mulţi dintre cei care au fost până acum.
Pentru mine, lotul CFR-ului e unul de primele 6, din păcate a fost un an în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. Am nevoie de ajutorul conducerii. Sunt jucători, am spus-o şi la conferinţă, care nu sunt compatibili cu mine, şi ca stil de joc, şi ca mod de comportament, ca disciplină în antrenamente. Va trebui să aerisim puţin vestiarul ăla, pentru că sunt foarte mulţi.
(n.r: Aţi purtat o discuţie despre jucătorii care vor veni?) Întrebaţi-i pe conducători, ei ştiu mai bine, eu ştiu doar profilul jucătorilor”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.
Botoşani – CFR Cluj 0-1
Echipa CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, în etapa a 21-a din Liga 1.
Pe o ceaţă densă, clujenii au deschis scorul la Botoşani, în minutul 5, prin Alexandru Păun, care a şutat de la marginea careului. Moldovenii au trecut pe lângă egalare în minutul 25, când Bordeianu a şutat peste transversală. După pauză, Miron a trimis peste poartă, iar, după cinci minute, Hindrich a respins şutul lui Enzo Lopez. Ţigănaşu a ratat şi el, în minutul 89, iar FC Botoşani – CFR Cluj s-a terminat cu victoria oaspeţilor, cu 1-0.
FC Botoşani ratează ocazia de a deveni liderul clasamentului. Ea rămâne momentan pe 3, cu 38 de puncte, în timp ce clujenii, cu 26 de puncte, sunt pe locul 11, la patru puncte de play-off.
