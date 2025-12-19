Leo Grozavu, dărâmat după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru” - Antena Sport

Închide meniul
Leo Grozavu, dărâmat după FC Botoșani – CFR Cluj 0-1: „Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru"

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 22:26

Leo Grozavu, FC Botoșani

FC Botoșani a bifat vineri al treilea meci consecutiv fără victorie în Liga 1, dar și primul eșec pe teren propriu din acest sezon. Formația antrenată de Leo Grozavu nu a găsit drumul spre gol și a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0.

Moldovenii au irosit câteva șanse importante de a marca în poarta lui Otto Hindrich, însă portarul clubului din Gruia a răspuns cu intervenții salvatoare.

Leo Grozavu: „A fost o zi nefericită”

În jocul care a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, FC Botoșani a cedat pe teren propriu în duelul cu CFR Cluj. Pe o ceață densă, golul lui Adrian Păun a fost cel care a făcut diferența pe tabelă.

Leo Grozavu s-a arătat destul de nemulțumit la flash-interviu, având în vedere faptul că de trei etape echipa sa a uitat să câștige. Imediat după fluierul final, acesta a tras concluziile.

„Se mai întâmplă, nu era cazul la ultimul meci acasă. Ceață în atmosferă, ceață și în jocul nostru. Am luat un gol rapid, după care am început să ne precipităm, nu am mai avut liniște. A fost o zi nefericită. Ăsta e fotbalul, nu suntem nici o mare echipă, dar sper să înțelegem din acest lucru.

Băieții vor avea timp să reflecteze, ne vom întoarce iarăși la statutul nostru de echipă care se bate pentru orice minge. I-am felicitat, am făcut o vară și o toamnă fantastică. Sperăm să revenim la acea echipă care știe să se bata, să adune puncte.

E posibil să apară și oboseala la final de an, dar nu e o scuză, oboseală are toată lumea. Ne-am relaxat puțin și după am intrat în teren foarte deconectați. Botoșaniul a arătat altfel în începuturile de joc, astăzi nu a fost să fie. E ușor de găsit scuze, vinovați. Îmi pare rău că nu am reușit mai mult astăzi.

Probabil nu am fost inspirat în alegerea echipei. Am dominat, dar nu am avut clar viziune, inspirație în fața porții. Tot timpul am ales nepotrivit”, a declarat acesta, potrivit digisport.ro.

