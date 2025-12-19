Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” - Antena Sport

Închide meniul
Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt”

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 23:36

Cristian Chivu, antrenor Inter / Profimedia

Inter a ratat un nou obiectiv sub comanda lui Cristi Chivu, fiind eliminată din drumul spre finala Supercupei Italiei. Echipa tehnicianului român a pierdut la loteria loviturilor de departajare, după ce trei dintre jucătorii săi au ratat de la punctul cu var.

Presa din ”Cizmă” a reacționat imediat după eliminarea Interului și a analizat deciziile luate de antrenorul român pe parcursul celor 90 de minute.

Cristi Chivu, criticat pentru faptul că a schimbat târziu

Cristi Chivu a fost eliminat din Supercupa Italiei, după ce a fost învins de Bologna la loviturile de departajare. Deși echipa sa a deschis scorul după doar două minute prin reușita de senzație a lui Marcus Thuram, Orsolini a restabilit egalitatea până la pauză, din penalty.

Lautaro Martinez a fost iarăși rezervă, dar a fost introdus pe teren de tehnicianul român în minutul 71, fără să-și pună însă amprenta pe joc. După 90 de minute, scorul a rămas egal, așa că s-a mers la penalty-uri, acolo unde Bologna a avut câștig de cauză.

Presa din Italia a reacționat imediat și a analizat deciziile luate de Cristi Chivu pe timpul partidei. Mai mult decât atât, aceștia l-au notat pe român cu 5,5.

„Echipa își creează ocazii de gol obișnuite, dar iată că o luăm de la capăt: când ștacheta este ridicată, aceștia nu pot crește precizia și determinarea în fața porții. Schimbările au fost târzii, cu 20 de minute înainte de final;

Luis Henrique era deja inexistent înainte de asta. E adevărat că nu pierd meciul, dar încă o dată nu îl câștigă”, au scris cei de la fcinter1908.it.

„Echipa sa, Inter, a început puternic și a preluat conducerea în minutul al doilea, dar a fost apoi surprinsă de un henț naiv al lui Bisseck. În repriza a doua, nerazzurri au mărit presiunea și au ținut Bologna înapoi în propria jumătate de teren, căutând și găsind constant joc în profunzime cu combinația Barella-Dimarco.

Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afarăDomeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
Avansul (reînnoit) – meritat uneori – nu s-a materializat însă de data aceasta, iar aventura Supercupei s-a încheiat la penalty-uri”, citează tuttomercatoweb.com.

