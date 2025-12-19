Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” - Antena Sport

Inter a ratat un nou obiectiv sub comanda lui Cristi Chivu, fiind eliminată din drumul spre finala Supercupei Italiei. Echipa tehnicianului român a pierdut la loteria loviturilor de departajare, după ce trei dintre jucătorii săi au ratat de la punctul cu var.
Presa din ”Cizmă” a reacționat imediat după eliminarea Interului și a analizat deciziile luate de antrenorul român pe parcursul celor 90 de minute.
Cristi Chivu, criticat pentru faptul că a schimbat târziu
Cristi Chivu a fost eliminat din Supercupa Italiei, după ce a fost învins de Bologna la loviturile de departajare. Deși echipa sa a deschis scorul după doar două minute prin reușita de senzație a lui Marcus Thuram, Orsolini a restabilit egalitatea până la pauză, din penalty.
Lautaro Martinez a fost iarăși rezervă, dar a fost introdus pe teren de tehnicianul român în minutul 71, fără să-și pună însă amprenta pe joc. După 90 de minute, scorul a rămas egal, așa că s-a mers la penalty-uri, acolo unde Bologna a avut câștig de cauză.
Presa din Italia a reacționat imediat și a analizat deciziile luate de Cristi Chivu pe timpul partidei. Mai mult decât atât, aceștia l-au notat pe român cu 5,5.
„Echipa își creează ocazii de gol obișnuite, dar iată că o luăm de la capăt: când ștacheta este ridicată, aceștia nu pot crește precizia și determinarea în fața porții. Schimbările au fost târzii, cu 20 de minute înainte de final;
Luis Henrique era deja inexistent înainte de asta. E adevărat că nu pierd meciul, dar încă o dată nu îl câștigă”, au scris cei de la fcinter1908.it.
„Echipa sa, Inter, a început puternic și a preluat conducerea în minutul al doilea, dar a fost apoi surprinsă de un henț naiv al lui Bisseck. În repriza a doua, nerazzurri au mărit presiunea și au ținut Bologna înapoi în propria jumătate de teren, căutând și găsind constant joc în profunzime cu combinația Barella-Dimarco.
Avansul (reînnoit) – meritat uneori – nu s-a materializat însă de data aceasta, iar aventura Supercupei s-a încheiat la penalty-uri”, citează tuttomercatoweb.com.
