Italienii l-au pus la colț pe Cristi Chivu, după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt” - Antena Sport

Inter a ratat un nou obiectiv sub comanda lui Cristi Chivu, fiind eliminată din drumul spre finala Supercupei Italiei. Echipa tehnicianului român a pierdut la loteria loviturilor de departajare, după ce trei dintre jucătorii săi au ratat de la punctul cu var.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din ”Cizmă” a reacționat imediat după eliminarea Interului și a analizat deciziile luate de antrenorul român pe parcursul celor 90 de minute.

Cristi Chivu, criticat pentru faptul că a schimbat târziu

Cristi Chivu a fost eliminat din Supercupa Italiei, după ce a fost învins de Bologna la loviturile de departajare. Deși echipa sa a deschis scorul după doar două minute prin reușita de senzație a lui Marcus Thuram, Orsolini a restabilit egalitatea până la pauză, din penalty.

Lautaro Martinez a fost iarăși rezervă, dar a fost introdus pe teren de tehnicianul român în minutul 71, fără să-și pună însă amprenta pe joc. După 90 de minute, scorul a rămas egal, așa că s-a mers la penalty-uri, acolo unde Bologna a avut câștig de cauză.

Presa din Italia a reacționat imediat și a analizat deciziile luate de Cristi Chivu pe timpul partidei. Mai mult decât atât, aceștia l-au notat pe român cu 5,5.