FC Botoşani - CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy - Antena Sport

FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii suferă primul eșec al sezonului „acasă”. Victorie mare pentru Pancy

Publicat: 19 decembrie 2025, 21:56

Botoșani - CFR Cluj / SPORT PICTURES

FC Botoșani și CFR Cluj au deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, iar formația antrenată de Daniel Pancu a reușit să plece cu toate cele trei puncte, după reușita superbă a lui Păun.

Pentru revelația acestui sezon de Liga 1, este prima înfrângere suferită pe teren propriu, având până astăzi un bilanț de șase victorii și patru rezultate de egalitate.

FC Botoşani – CFR Cluj 0-1

Final de meci! 

Min. 53: Mare șansă de gol pentru moldoveni! Hindrich intervine senzațional!

Min. 48: Ocazie mare pentru Botoșani! Miron reia peste poartă din doar câțiva metri.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză. 

Min. 5: GOL CFR! Păun deschide scorul cu un șut imparabil, la colțul lung.

Min. 1: Start de meci la Botoșani!

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday, Diaw, Miron (cpt.), Țigănașu – Bordeianu, Petro – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumitru. Rezerve: Kukic, Suta, Fernandez, Creț, B. David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu
  • CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Gyorgy, Sinyan, Abeid, Camora (cpt.) – Djokovic, Keita, Muhar – Cordea, Fică, Păun. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Țirlea, Al. Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan. Antrenor: Daniel Pancu

Dacă FC Botoşani este pe podium, CFR Cluj este pe locul 11, cu 23 de puncte. Echipa lui Daniel Pancu are mare nevoie de victorie, pentru a mai spera la locurile de play-off.

Pentru mulţi jucători de la CFR Cluj, acesta va fi ultimul meci. La conferniţa de presă, Daniel Pancu a anunţat schimbări în iarnă:

“Nu știu care este situația financiară. Am evitat să discut. Nu vreau să ne căutăm alibiuri. Și în trecut au mai fost probleme. Este simplu. Sunt jucători care ar trebui să plece. Unii dintre ei au livrat foarte puțin. Să vedem în ce condiții se va întâmpla asta.

Avem nevoie și de sânge proaspăt. Nu vor veni mulți, însă sper ca clubul să fie inspirat în ceea ce privește achizițiile. În jur de 3 jucători sper să vină. Nu vreau să spun pe ce poziții”, a declarat Daniel Pancu la conferinţa de presă.

Echipele probabile

  • FC Botoșani: Anestis – F. Adams, Miron, Țigănașu, B. Creț – Bordeianu, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter
    Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Suta, E. David, Diaw, Papa, Aldair, Ciurel, Cîmpanu, Bodișteanu, E. Lopez
    Absenți: Ilaș, Francisco Junior, M. Kovtalyuk, R. Sadiku
    Antrenor: Leo Grozavu
  • CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Kresic, Camora – Muhar, Fică, Keita – Cordea, Cernigoi, Korenica
    Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Djokovic, Păun, Sfaiț, Biliboc, C. Deac, Cernigoi
    Absenți: M. Ilie, Munteanu (suspendați), Rocha, Karama (accidentați)
    Antrenor: Daniel Pancu
