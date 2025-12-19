AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Seară neagră pentru olteni! Ratează play-off-ul la ultima fază - Antena Sport

Min. 51: Continuă asediul grecilor la poarta lui Isenko. Jovic trimite cu pământul, peste poarta ucraineanului.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Atena!

Min. 45+2: Craiova trece pe lângă golul de 2-0! Teles șutează din prima, dar mingea se duce alături.

Min. 45: Uluitoare șansă de gol pentru gazde! Isenko respinge senzațional lovitura de cap a lui Jovic.

Min. 38: Ocazie mare pentru olteni! Al-Hamlawi reia cu capul peste poartă în urma unei lovituri de colț.

Min. 30: GOOOOOOOOOL CRAIOVAAA! Baiaram deschide scorul pentru olteni.

Min. 26: Prima mare ocazie de gol pentru Craiova! Etim șutează pe centrul porții, Strakosha respinge, mingea ajunge la Baiaram, care trimite peste din câțiva metri.

Min. 19: Ocazie mare pentru AEK! Romanchuk blochează un șut din marginea careului, mingea cade pe plasa porții.

Min. 10: O nouă șansă de deschidere a scorului pentru greci. Vida a reluat cu capul în urma unei lovituri de colț, dar mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 5: Cartonaș galben pentru Vida! Fundașul celor de la AEK Atena face un fault tare, iar centralul a fost sesizat din camera VAR.

Min. 3: Început tare al grecilor! Dublă-ocazie ratată de gazde la poarta lui Isenko. Mingea a lovit și bara!

Min. 1: Start de meci la Atena!

AEK Atena: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios – Pineda, Marin, Mantalos, Pereyra – Koita, Jovic. Rezerve: Angelopoulos, Brignoli – Grujic, Kutesa, Eliasson, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos. Antrenor: Marko Nikolic

Univ. Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Teles, Anzor, Cicâldău, Bancu – Etim, Al-Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Lung, Popescu – Ștefan, Crețu, Houri, Mora, Mogoș, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho

UPDATE 20:43: Ștefan Baiaram, foarte motivat înaintea jocului de la Atena. Declarațiile starului din Bănie:

„Sunt emoții constructive, va fi o partidă frumoasă, sper să câștigăm. Suntem conștienți de importanța meciului și, de ce nu, să ne calificăm direct. Multă lume nu ne dădea nicio șansă, am nimerit o grupă grea. Sper să facem un meci bun și să mergem mai departe.

Îmi doresc ca sectorul fanilor să fie plin. Avem nevoie de agresivitate, să alergăm mai mult, ei au experiență în asemenea meciuri. Îmi doresc să câștigăm și să ne calificăm”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit digisport.ro.

UPDATE 18:20: Mario Felgueiras a vorbit cu câteva ore înaintea partidei istorice pe care Universitatea Craiova o va juca pe terenul celor de la AEK Atena.

„La Craiova suntem obligați să luptăm pentru victorie în fiecare partidă, funcționăm cu această logică. La începutul parcursului european, mulți nu credeau că vom ajunge în grupă. Noi am reușit, apoi așteptările au crescut, iar oamenii au început să uite cât de important era deja ceea ce realizasem. Este normal ca suporterii să își dorească mereu mai mult, iar noi încercăm să-i facem mândri. În același timp, știm că la fiecare greșeală vom fi criticați.

Din punctul meu de vedere, trebuie să învățăm din trecut și să ne îmbunătățim constant. Ceea ce pot spune cu siguranță este că vom da totul împotriva lui AEK pentru a obține ceea ce ne dorim”, a declarat portughezul, potrivit sportal.gr.

UPDATE 16:08: Filipe Coelho a anunțat lotul final pentru partida decisivă cu AEK Atena, din UEFA Conference League. Din păcate, Adrian Rus, unul dintre jucătorii care puteau fi titulari în acest joc, nu va fi apt pentru partida contra grecilor.

La fel ca în Champions League şi Europa League, locurile 1-8 se califică direct în optimile de finală, în timp ce formaţiile care se clasează pe locurile 9-24 vor juca o rundă suplimentară, în dublă manşă, pentru calificarea în optimile de finală.

Universitatea Craiova poate realiza o nouă performanţă istorică. Echipa lui Filipe Coelho se află după primele cinci etape pe locul 23, cu 7 puncte, în timp ce AEK Atena este pe locul 4, cu 10 puncte.

Rakow, Noah, Rapid Viena, Mainz şi Sparta Praga au fost adversarele oltenilor de până acum, urmând ca AEK Atena să încheie această listă joi seară. Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova a avut al doilea cel mai greu traseu în grupa din Conference League, singura echipă cu adversari mai puternici fiind Aberdeen.

La AEK Atena evoluează şi internaţionalul român Răzvan Marin, ajuns în vară la echipa din Grecia. În acest sezon european, el a marcat două goluri, cu Aberdeen şi Samsunspor. Reuşita din meciul contra turcilor, de etapa trecută, a venit în urma unei lovituri libere executate perfect de român, golul său fiind desemnat de UEFA şi cel mai frumos al etapei.