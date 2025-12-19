Jucătorii CFR-ului, modești după victoria de la Botoșani: „Suntem într-o situație grea, nu ne face cinste” - Antena Sport

CFR Cluj a obținut un succes important pe terenul celor de la FC Botoșani, formație care nu pierduse niciun meci „acasă” în acest sezon. Partida a deschis runda cu numărul 21 din Liga 1.

Adrian Păun a marcat unicul gol al acestei dispute, după ce l-a învins pe Anestis cu un șut plasat perfect. Jocul a venit și cu vești proaste pentru Daniel Pancu, care l-a pierdut pe Andrei Cordea.

Adrian Păun nu avea altceva în gând decât victoria

Pe o ceață densă, CFR Cluj s-a impus la limită pe terenul revelației Botoșani. După 3-1 contra celor de la Csikszereda, ardelenii au confirmat momentul bun pe care îl traversează și au câștigat și disputa cu echipa lui Leo Grozavu.

Marcator al unicului gol de la Botoșani, Adrian Păun a tras concluziile și a explicat că nu se aștepta la nimic altceva decât o victorie pe terenul moldovenilor.

„A fost o fază încâlcită, aveam nevoie de golul acesta. Echipa avea nevoie de trei puncte, să încheiem anul cum trebuie. M-am gândit la victorie, deoarece mereu ne-am chinuit aici. Azi s-a schimbat situația, Botoșani a fost favorită și mă bucur că am reușit să câștigăm. E o victorie de caracter, de moral.