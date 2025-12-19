Jucătorii CFR-ului, modești după victoria de la Botoșani: „Suntem într-o situație grea, nu ne face cinste” - Antena Sport

CFR Cluj a obținut un succes important pe terenul celor de la FC Botoșani, formație care nu pierduse niciun meci „acasă” în acest sezon. Partida a deschis runda cu numărul 21 din Liga 1.
Adrian Păun a marcat unicul gol al acestei dispute, după ce l-a învins pe Anestis cu un șut plasat perfect. Jocul a venit și cu vești proaste pentru Daniel Pancu, care l-a pierdut pe Andrei Cordea.
Adrian Păun nu avea altceva în gând decât victoria
Pe o ceață densă, CFR Cluj s-a impus la limită pe terenul revelației Botoșani. După 3-1 contra celor de la Csikszereda, ardelenii au confirmat momentul bun pe care îl traversează și au câștigat și disputa cu echipa lui Leo Grozavu.
Marcator al unicului gol de la Botoșani, Adrian Păun a tras concluziile și a explicat că nu se aștepta la nimic altceva decât o victorie pe terenul moldovenilor.
„A fost o fază încâlcită, aveam nevoie de golul acesta. Echipa avea nevoie de trei puncte, să încheiem anul cum trebuie. M-am gândit la victorie, deoarece mereu ne-am chinuit aici. Azi s-a schimbat situația, Botoșani a fost favorită și mă bucur că am reușit să câștigăm. E o victorie de caracter, de moral.
Nu vreau să mă gândesc la play-off, suntem într-o situație grea, nu ne face cinste. Ne vom bate până la capăt, nu vom ceda. A fost un sezon nebun, în campionat am început bine, după care au urmat meciurile din Europa, am început și acolo bine, dar de acolo ne-am dus în cap.
Mai sunt și astfel de momente, caracterele puternice se văd la greu”, a declarat Adrian Păun, potrivit digisport.ro.
Mario Camora: „Nu suntem unde ne-am dorit”
„Sper să revenim mai puternici, să ne gândim la play-off. Sunt momente grele, ne bucurăm pentru toți. Toți care au intrat ne-au ajutat să câștigăm acest meci. La final de retur, să vedem unde suntem, după putem vorbi.
Nu suntem unde ne-am dorit, nici în Europa și nici în campionat, dar sperăm să lucrăm bine în pauză și să începem bine la anul”, a declarat Mario Camora.
