Jurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomă - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomă
Dică şi Lobonţ s-au lămurit cu antrenoratul şi au trecut la un alt nivel. De acum, sunt directori sportivi cu diplomă, meserie pe care o consideră mult mai complexă.
Dică şi Lobonţ s-au lămurit cu antrenoratul şi au trecut la un alt nivel. De acum, sunt directori sportivi cu diplomă, meserie pe care o consideră mult mai complexă.
Jurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomăJurnal Antena Sport | Dică şi Lobonţ sunt directori sportivi cu diplomă
Jurnal Antena Sport | Fanii lui Partizan îi vor face galerie FCSB-uluiJurnal Antena Sport | Fanii lui Partizan îi vor face galerie FCSB-ului
Jurnal Antena Sport | Stanciu e chemat de rapidişti în GiuleştiJurnal Antena Sport | Stanciu e chemat de rapidişti în Giuleşti
Jurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modăJurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă
Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: "Bucuria va fi şi mai mare"Jurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: "Bucuria va fi şi mai mare"