Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat - Antena Sport

Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat pe aeroport, la întoarcerea “câinilor” din cantonamentul din Antalya, de ce nu vin jucători la Dinamo, în condiţiile în care tot apar nume vehiculate.

Kopic a răspuns că au apărut în presă şi nume de jucători cu care Dinamo nu a negociat.

Zeljko Kopic: “Nu putem vorbi despre fiecare jucător care apare în presă”

“Nu am fost interesaţi de toţi jucătorii despre care s-a scris în presă. Nu putem vorbi despre fiecare jucător care apare în presă”, a declarat Zeljko Kopic.

El a precizat că Lisav Eissat (20 de ani), care a debutat în naţionala României, se afla de mult timp pe lista lui Dinamo. Preşedintele clubului, Andrei Nicolescu, explica anterior faptul că pretenţiile lui Maccabi Haifa pentru transferul fundaşului central sunt prea mari.

Fratele lui Lisav, Liam (18 ani), a fost cu Dinamo în cantonamentul din Antalya. Kopic s-a arătat mulţumit de cum s-a pregătit acesta.