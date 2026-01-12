Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat - Antena Sport

Închide meniul
Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat

Bogdan Stănescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 18:02

Zeljko Kopic / AntenaSport

Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat pe aeroport, la întoarcerea “câinilor” din cantonamentul din Antalya, de ce nu vin jucători la Dinamo, în condiţiile în care tot apar nume vehiculate.

Kopic a răspuns că au apărut în presă şi nume de jucători cu care Dinamo nu a negociat.

Zeljko Kopic: “Nu putem vorbi despre fiecare jucător care apare în presă”

“Nu am fost interesaţi de toţi jucătorii despre care s-a scris în presă. Nu putem vorbi despre fiecare jucător care apare în presă”, a declarat Zeljko Kopic.

El a precizat că Lisav Eissat (20 de ani), care a debutat în naţionala României, se afla de mult timp pe lista lui Dinamo. Preşedintele clubului, Andrei Nicolescu, explica anterior faptul că pretenţiile lui Maccabi Haifa pentru transferul fundaşului central sunt prea mari.

Fratele lui Lisav, Liam (18 ani), a fost cu Dinamo în cantonamentul din Antalya. Kopic s-a arătat mulţumit de cum s-a pregătit acesta.

“E un jucător tânăr, cu potenţial. Nu l-am folosit în aceste jocuri pentru că prioritatea erau jucătorii care vor evolua în primul nostru oficial, dar a fost bun (n.r: în cantonament)”, a spus Kopic despre Liam Eissat.

“L-am avut de mult timp pe listă, e un jucător cu mult potenţial şi cu multă calitate”, a declarat Kopic despre Lisav Eissat.

Kopic speră că Dinamo va fi pregătită la ora meciului cu U Cluj. “Câinii” vor avea parte de un duel tare duminică, de la 20:30, cu echipa lui Bergodi.

“Da, e frig. În Antalya vremea era bună, dar e normală vremea pentru Bucureşti în timpul iernii. Vom vedea cum arată terenul, să ne pregătim pentru meciul de duminică.

Totul a fost bine, nu avem accidentări. Totul a decurs conform planului, antrenamentele, meciurile. Până acum sunt mulţumit de echipă”, a mai spus Kopic pe aeroportul Otopeni.

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
