Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso! Perez a plătit o avere şi ca să-l aducă pe Bernabeu! - Antena Sport

Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de Real Madrid. Mutarea a fost una surprinzătoare inclusiv pentru jucătorii Realului, care ar fi aflat de decizia lui Florentino Perez (78 de ani) din presă.
Plecarea lui Xabi Alonso e una costisitoare pentru Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a achitat 15 milioane de euro numai pentru a-l aduce pe Santiago Bernabeu, aceasta fiind clauza de reziliere pe care spaniolul o avea la Bayer Leverkusen.
30 de milioane de euro a costat-o, în total, pe Real Madrid ideea înlocuirii lui Ancelotti cu Xabi Alonso
Xabi Alonso avea un salariu stagional de 8-9 milioane de euro, iar despărţirea de spaniol ar costa-o pe Real Madrid alte 15 milioane de euro, pe lângă cele 15 deja plătite pentru a-l aduce în Spania.
„Xabi Alonso câștiga aproximativ 8-9 milioane de euro pe stagiune, ceea ce înseamnă că rezilierea contractului ar costa în jur de 15 milioane de euro”, a dezvăluit publicaţia germană Kicker.
Alonso a primit deja o treime din salariul pe care îl câştiga la Real Madrid. El mai avea contract cu formaţia spaniolă până în vara acestui an, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon.
Înfrângerea din finala cu Barcelona, scor 2-3, a fost decisivă pentru Xabi Alonso, cel care a ajuns pe Bernabeu în vară, în locul lui Carlo Ancelotti. Aşteptările erau uriaşe din partea antrenorului care a scris istorie la Bayer Leverkusen, dar jocul şi rezultatele nu au fost pe placul conducerii, care a luat această decizie radicală la mai puţin de 24 de ore de la fluierul final de la Jeddah.
Înlocuitorul lui Xabi Alonso este Alvaro Arbeloa (42 de ani), care nu a antrenat până acum la acest nivel. Arbeloa vine de la Real Madrid Castilla, echipa a doua a clubului. Anterior a pregătit echipe de tineret ale lui Real Madrid.
- Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso
- Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
- Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon
- “Pariul nu a dat roade” Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso!
- Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor