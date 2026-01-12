Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso! Perez a plătit o avere şi ca să-l aducă pe Bernabeu! - Antena Sport

Xabi Alonso, pe bancă, la un meci al Realului / Profimedia Images

Xabi Alonso (44 de ani) a fost demis de Real Madrid. Mutarea a fost una surprinzătoare inclusiv pentru jucătorii Realului, care ar fi aflat de decizia lui Florentino Perez (78 de ani) din presă.

Plecarea lui Xabi Alonso e una costisitoare pentru Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a achitat 15 milioane de euro numai pentru a-l aduce pe Santiago Bernabeu, aceasta fiind clauza de reziliere pe care spaniolul o avea la Bayer Leverkusen.

30 de milioane de euro a costat-o, în total, pe Real Madrid ideea înlocuirii lui Ancelotti cu Xabi Alonso

Xabi Alonso avea un salariu stagional de 8-9 milioane de euro, iar despărţirea de spaniol ar costa-o pe Real Madrid alte 15 milioane de euro, pe lângă cele 15 deja plătite pentru a-l aduce în Spania.

„Xabi Alonso câștiga aproximativ 8-9 milioane de euro pe stagiune, ceea ce înseamnă că rezilierea contractului ar costa în jur de 15 milioane de euro”, a dezvăluit publicaţia germană Kicker.

Alonso a primit deja o treime din salariul pe care îl câştiga la Real Madrid. El mai avea contract cu formaţia spaniolă până în vara acestui an, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon.