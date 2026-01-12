Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol - Antena Sport

Xabi Alonso şi Kylian Mbappe, la un meci al lui Real Madrid / Profimedia Images

Kylian Mbappe (27 de ani) a reacţionat după demiterea lui Xabi Alonso (44 de ani) de pe banca lui Real Madrid.

Superstarul francez, care l-a sfidat pe Xabi Alonso după ce Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei contra lui FC Barcelona, a avut un mesaj special pentru antrenorul demis.

Kylian Mbappe, mesaj pentru Xabi Alonso după ce antrenorul a fost demis: “A fost o plăcere să joc pentru tine şi să învăţ de la tine”

„A fost scurt, dar a fost o plăcere să joc pentru tine și să învăț de la tine. Îți mulțumesc că mi-ai acordat încredere încă din prima zi.

Îmi voi aminti de tine ca de un manager care avea idei clare și știa multe lucruri despre fotbal. Mult succes în următorul capitol”, i-a transmis Kylian Mbappe, pe contul lui de Instagram, lui Xabi Alonso.

Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. La mai puţin 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei, madrilenii au decis să renunţe la serviciile antrenorului de 44 de ani.