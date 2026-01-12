Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor - Antena Sport

Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid. La mai puţin 24 de ore de la înfrângerea suferită în faţa Barcelonei, în finala Supercupei Spaniei, madrilenii au decis să renunţe la serviciile antrenorului de 44 de ani.
“Real Madrid anunţă că s-a ajuns la o înţelegere de comun acord între club şi Xabi Alonso, iar antrenorul îşi încheie mandatul la prima echipă”, a anunţat Real Madrid, pe site-ul oficial. Imediat după anunţul plecării lui Xabi Alonso, Real Madrid a confirmat că Alvaro Arbeloa va prelua formaţia de pe Santiago Bernabeu.
Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid! Arbeloa îi va lua locul pe banca tehnică
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026
Înfrângerea din finala cu Barcelona, scor 2-3, a fost decisivă pentru Xabi Alonso, cel care a ajuns pe Bernabeu în vară, în locul lui Carlo Ancelotti. Aşteptările erau uriaşe din partea antrenorului care a scris istorie la Bayer Leverkusen, dar jocul şi rezultatele nu au fost pe placul conducerii, care a luat această decizie radicală la mai puţin de 24 de ore de la fluierul final de la Jeddah.
Un moment controversat a avut loc imediat după meci, atunci când Alonso le-a făcut semn jucătorilor lui Real Madrid să rămână pe teren, în timp ce jucătorii Barcelonei erau premiaţi. Mbappe le-a făcut însă semn colegilor să iasă de pe teren, iar jucătorii lui Real Madrid l-au urmat pe francez, lucru care a accentuat ideea că Xabi Alonso a pierdut vestiarul.
În luna octombrie, la duelul din La Liga câştigat în faţa Barcelonei, cu 2-1, Alonso l-a scos de pe teren pe Vinicius, iar brazilianul nu şi-a ascuns nemulţumirea. Ulterior, el şi-a cerut scuze pentru ieşirea sa nervoasă, dar în mesajul său nu l-a menţionat şi pe antrenorul spaniol, cu toate că făcuse referire la colegi şi la fani.
Pe banca lui Real Madrid, Xabi Alonso a condus echipa în 34 de meciuri. A câştigat 24 de meciuri, a remizat de 4 ori şi a pierdut 6 partide. Instalat pe 26 mai, el a rezistat pe Bernabeu 7 luni şi 17 de zile.
Pentru Real Madrid urmează acum meciul de miercuri din optimile Cupei Spaniei, de pe terenul lui Albacete, după care va reveni pe Bernabeu, pentru duleul din La Liga cu Levante. În campionat, după 19 etape, Real Madrid se află pe locul 2, cu 45 de puncte, fiind la patru puncte în spatele rivalei Barcelona.
