Edi Iordănescu, "săgeţi" către Mircea Lucescu: "Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2" - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani) a susţinut că România a pierdut “foarte rapid și de nepermis încrederea” în preliminariile World Cup 2026. Sub conducerea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), tricolorii s-au clasat pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, în urma Austriei, care merge la Mondial şi a Bosniei, care va susţine, la fel ca noi, barajul.

România are şansa de a merge la World Cup 2026 prin intermediul barajului. Pe 26 martie, de la ora 19:00, România va juca în deplasare, cu Turcia, semifinala barajului. Aceasta se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va întâlni învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Pierzătoarele vor susţine şi ele un meci amical. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi cel al Campionatului Mondial din 2030.

Edi Iordănescu, despre parcursul României din preliminarii: “Am pierdut foarte rapid și de nepermis încrederea, după ce consolidasem o fundație”

“Când am văzut tragerea la sorți pentru grupa de Mondial toți am fost foarte încrezători și entuziasmați. Cred că echipa națională a României putea să obțină calificarea directă de pe primul loc, mai ales acum, când analizăm și ne uităm în urmă și vedem că Austria a avut probleme mari inclusiv cu Cipru. S-a chinuit cu Cipru, s-a chinuit și cu Bosnia.

Cred că am avut o șansă mare, mai ales după perioada foarte bună din care veneam, calificarea și participarea la EURO, parcursul foarte bun din Liga Națiunilor, cu domnul Lucescu de data aceasta. Nu a fost parcursul pe care îl așteptam (n.r: în preliminarii). Cred că a contat foarte mult că am început cu stângul și am pierdut foarte rapid și de nepermis încrederea, mai ales după ce consolidasem o fundație. Din păcate, nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2″, a declarat Edi Iordănescu pentru fanatik.ro.

Selecţionerul Mircea Lucescu a dat în trecut de înţeles că Edi Iordănescu ar fi renunţat la echipa naţională fiindcă nu ar fi avut încredere că poate duce România la Mondial. Lucescu afirma că s-a simţit obligat să preia naţionala, într-un moment în care nimeni nu dorea să îşi asume o responsabilitate atât de mare.