Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu, "săgeţi" către Mircea Lucescu: "Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Edi Iordănescu, “săgeţi” către Mircea Lucescu: “Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2”

Edi Iordănescu, “săgeţi” către Mircea Lucescu: “Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 ianuarie 2026, 0:02

Comentarii
Edi Iordănescu, săgeţi către Mircea Lucescu: Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2

Colaj cu Edi Iordănescu şi Mircea Lucescu / Profimedia Images, Sport Pictures

Edi Iordănescu (47 de ani) a susţinut că România a pierdut “foarte rapid și de nepermis încrederea” în preliminariile World Cup 2026. Sub conducerea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani), tricolorii s-au clasat pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, în urma Austriei, care merge la Mondial şi a Bosniei, care va susţine, la fel ca noi, barajul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România are şansa de a merge la World Cup 2026 prin intermediul barajului. Pe 26 martie, de la ora 19:00, România va juca în deplasare, cu Turcia, semifinala barajului. Aceasta se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va întâlni învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Pierzătoarele vor susţine şi ele un meci amical. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi cel al Campionatului Mondial din 2030.

Edi Iordănescu, despre parcursul României din preliminarii: “Am pierdut foarte rapid și de nepermis încrederea, după ce consolidasem o fundație”

“Când am văzut tragerea la sorți pentru grupa de Mondial toți am fost foarte încrezători și entuziasmați. Cred că echipa națională a României putea să obțină calificarea directă de pe primul loc, mai ales acum, când analizăm și ne uităm în urmă și vedem că Austria a avut probleme mari inclusiv cu Cipru. S-a chinuit cu Cipru, s-a chinuit și cu Bosnia.

Cred că am avut o șansă mare, mai ales după perioada foarte bună din care veneam, calificarea și participarea la EURO, parcursul foarte bun din Liga Națiunilor, cu domnul Lucescu de data aceasta. Nu a fost parcursul pe care îl așteptam (n.r: în preliminarii). Cred că a contat foarte mult că am început cu stângul și am pierdut foarte rapid și de nepermis încrederea, mai ales după ce consolidasem o fundație. Din păcate, nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2″, a declarat Edi Iordănescu pentru fanatik.ro.

Selecţionerul Mircea Lucescu a dat în trecut de înţeles că Edi Iordănescu ar fi renunţat la echipa naţională fiindcă nu ar fi avut încredere că poate duce România la Mondial. Lucescu afirma că s-a simţit obligat să preia naţionala, într-un moment în care nimeni nu dorea să îşi asume o responsabilitate atât de mare.

Reclamă
Reclamă

Lucescu a insistat după ce a preluat naţionala pe ideea de a controla jocul. Ulterior “Il Luce” sublinia că, în mandatul lui, echipa naţională a redus numărul paselor lungi.

 

Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112Bărbatul mort în autobuz, sacrificat de călători. S-au temut că întârzie acasă dacă sună la 112
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Observator
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului
Fanatik.ro
Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului
23:27
Basarab Panduru, avertisment dur pentru doi tricolori înainte de barajul cu Turcia: “S-ar putea să lipseşti în martie”
23:21
Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan
22:44
Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso! Perez a plătit o avere şi ca să-l aducă pe Bernabeu!
21:48
Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan
21:46
Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso
21:41
Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 3 Gigi Becali s-a răzgândit. Anunțul făcut de Mihai Stoica despre transferurile de la FCSB 4 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 5 “Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!” Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu 6 Ce lovitură ar fi! Alex Dobre poate pleca de la Rapid. Ce ofertă au primit giuleștenii
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”