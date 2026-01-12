Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan - Antena Sport

Închide meniul
Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan

Home | Fotbal | Liga 1 | Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan

Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan

Bogdan Stănescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 23:21

Angelescu a tranşat definitiv subiectul venirii lui Nicolae Stanciu la Rapid! Ce a spus de varianta Moruţan

Victor Angelescu / Sport Pictures

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a lămurit definitiv subiectul unei posibile veniri a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) în Giuleşti.

Angelescu a spus că nu se pune problema ca Stanciu să ajungă la Rapid. Potrivit lui Angelescu, lucrurile stau similar şi în ceea ce îl priveşte pe Olimpiu Moruţan (26 de ani).

Angelescu: “Nu s-a pus problema să vină Stanciu la Rapid”

“Am avut la început când s-a vehiculat (n.r: discuţii despre Stanciu), dar nu e posibil. Nu pot da detalii, dar trebuie să nu-l mai dorească clubul respectiv, antrenorul de la Genoa să nu-l mai dorească şi nu e cazul. Are un salariu mare, e treaba lui ce face şi cum face.

Nici el nu cred că-şi doreşte să revină în România, că trebuie să-l ajute şi pe el. Dacă Nicolae Stanciu şi-ar fi dorit să vină în ţară, se rezolva, dar îşi doreşte să continue în Serie A. Continuă la Genoa, din ce ştiu eu. Nu e o negociere realistă, nu s-a pus problema să vină. El a zis că e fericit acolo şi vrea să rămână. Stanciu are un salariu mare, de 1 milion, 1 milion şi 200.000. Cine poate să plătească atât?

La Moruţan cred că e acelaşi lucru. Nu are salariu cât Stanciu, dar vreo 700.000 tot are”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată în Genoa – Cagliari 3-0

După ce a ratat un penalty în minutul 90+9 al meciului AC Milan – Genoa 1-1, nereuşind să aducă 3 puncte mari echipei patronate de Dan Şucu, Nicolae Stanciu a fost rezervă neutilizată în Genoa – Cagliari 3-0. Trupa lui Daniele De Rossi a obţinut o victorie foarte importantă, fiind pe locul 15 în acest moment în Serie A, la egalitate de puncte, 19, cu formaţia pe care tocmai a învins-o, Cagliari. Genoa e acum la 5 puncte peste prima formaţie care retrogradează din Serie A, Fiorentina. Fiorentina a făcut 1-1 în această etapă cu Milan, echipa cu care Genoa a remizat etapa trecută, în meciul în care Stanciu a ratat acel penalty.

Doar 4 meciuri a adunat Nicolae Stanciu în acest sezon la Genoa în campionat, evoluând şi în 3 partide în Cupa Italiei, în care a înscris şi un gol. Jucătorul român e cotat în acest moment la 2 milioane de euro de către transfermarkt.com.

