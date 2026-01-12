Jurnal Antena Sport | Care pe care şi în amicale - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Maccabi Haifa îl vrea pe Alex Dobre

Video Jurnal Antena Sport | Daniel Bîrligea e convins că tot FCSB-ul va lua titlul

Cine este noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa! Rezultate surprinzătoare pentru el în acest sezon

Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr

Rapid, foarte aproape de un nou transfer! Angelescu: “Sper să definitivăm”! Câţi jucători mai vor giuleştenii

“Pariul nu a dat roade” Reacţia presei spaniole după ce Real Madrid l-a demis în mod neaşteptat pe Xabi Alonso!