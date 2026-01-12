Basarab Panduru, avertisment dur pentru doi tricolori înainte de barajul cu Turcia: "S-ar putea să lipseşti în martie" - Antena Sport

Basarab Panduru a avut un mesaj pentru Nicolae Stanciu şi Olimpiu Moruţan, doi jucători care riscă să nu prindă echipa naţională pentru semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, din luna martie, dacă nu rezolvă problemele cu care se confruntă în acest moment.
Nicolae Stanciu nu s-a impus la Genoa şi prinde cu greu minute la echipa patronată de Dan Şucu, în timp ce Olimpiu Moruţan este foarte aproape de plecarea de la Aris Salonic.
Basarab Panduru îi avertizează pe Stanciu şi Moruţan: “Îţi asumi”
În ultima vreme s-a vorbit despre posibilitatea ca cei doi fotbalişti români să revină în Liga 1, la Rapid, dar Victor Angelescu, acţionarul minoritar al clubului, a anunţat că nu este posibil acest lucru.
Basarab Panduru este de părere că orgoliul jucătorilor români, care vor să rămână în străinătate, chiar dacă nu reuşesc să se impună, îi poate costa în ceea ce priveşte prezenţa la echipa naţională în luna martie.
Mai mult, Panduru este de părere că doi jucători precum Stanciu şi Moruţan ar fi putut să o ajute pe Rapid în partea a doua a sezonului, în condiţiile în care au şanse mult mai mari de a juca:
“Mi se părea că e cel mai bine pentru el, dar el ştie. Dacă vrei, trebuie să faci ceva. Dacă rămâi la Genoa pentru că ai contract, înseamnă că îţi asumi, că joci, că nu joci, şi s-ar putea să lipseşti în martie. Dacă mergi la Rapid, o să joci 100%. Te pui ca fotbalist pe picioare, dacă zici: «Nu mai am de ce să mă întorc, ce să demonstrez, îmi asum». Am văzut că îl doreşte cineva în China, atunci urmează-ţi drumul.
Moruţan pleacă de la Aris, nu ştiu dacă are în Turcia, în Italia, dar tocmai de-aia vorbim de jucătorii ăştia, vă pot ajuta şi au probleme în momentul ăsta. La fel îl văd şi pe Moruţan. La Rapid, «10» l-aş lua pe Moruţan. Eu cred că Moruţan şi Stanciu pot face diferenţa”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.
