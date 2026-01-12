"Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!" Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu - Antena Sport

Antonio Conte a fost un car de nervi în minutul 70 al meciului de pe Meazza dintre Inter şi Napoli, încheiat la egalitate, 2-2.
Nerazzurrii au primit un penalty după ce Doveri a fost chemat de VAR, iar antrenorul care a câştigat în trecut titlul şi cu Inter a “explodat” nefiind de acord cu decizia luată de arbitru.
Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu
“Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!”, au fost cuvintele adresate de Conte către al patrulea oficial, înainte ca fostul mare internaţional să fie eliminat şi să vadă restul meciului din tribune.
Conte a fost apoi surprins bucurându-se la reuşita de 2-2 a echipei sale. La final, Cristi Chivu a fost şi el întrebat dacă a învăţat ceva azi de la antrenorul italian.
“Nu m-am uitat la el azi, eram concentrat pe Inter și pe meciul nostru, încercând să rămân organizat și cu mintea limpede.
Conte și-a dovedit valoarea, victoriile și importanța sa în lumea fotbalului vorbesc de la sine, la fel și dragostea pe care i-o poartă fanii Napoli. Noi, tinerii antrenori, nu putem decât să-l admirăm și să învățăm de la el.”, a spus antrenorul român.
După 2-2 pe Meazza cu Napoli, Inter rămâne pe primul loc, cu 43 de puncte, cu 3 mai multe decât are vecina Milan şi cu 4 peste Napoli.
- Patronul Aurelio De Laurentiis a ieşit la rampă după Inter – Napoli 2-2. “Şi fără 9 jucători”
- “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român
- De ce nu câştigă Inter meciurile importante? Răspunsul lui Cristi Chivu. Ce a spus de rivalul Conte
- Inter – Napoli 2-2. McTominay, coşmarul lui Cristi Chivu! Egalul îl ţine totuşi pe locul 1 în Serie A!
- Legendarul Arrigo Sacchi s-a pronunțat înainte de Inter – Napoli. Cum a caracterizat echipa lui Cristi Chivu