"Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!" Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu - Antena Sport

Antonio Conte a fost un car de nervi în minutul 70 al meciului de pe Meazza dintre Inter şi Napoli, încheiat la egalitate, 2-2.

Nerazzurrii au primit un penalty după ce Doveri a fost chemat de VAR, iar antrenorul care a câştigat în trecut titlul şi cu Inter a “explodat” nefiind de acord cu decizia luată de arbitru.

Antonio Conte, de necontrolat în timpul duelului cu Cristi Chivu

“Ce ruşine! Ar trebui să vă fie ruşine!”, au fost cuvintele adresate de Conte către al patrulea oficial, înainte ca fostul mare internaţional să fie eliminat şi să vadă restul meciului din tribune.

Conte a fost apoi surprins bucurându-se la reuşita de 2-2 a echipei sale. La final, Cristi Chivu a fost şi el întrebat dacă a învăţat ceva azi de la antrenorul italian.

“Nu m-am uitat la el azi, eram concentrat pe Inter și pe meciul nostru, încercând să rămân organizat și cu mintea limpede.