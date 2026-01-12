Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan

Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan

Bogdan Stănescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 21:48

Comentarii
Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan

Nicolae Stanciu / Profimedia Images

Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Cagliari, în etapa a 20-a a campionatului Italiei. Este victoria la cel mai mare scor înregistrată de Genoa în acest sezon de Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile au fost marcate de Colombo (7), Frendrup (75) şi Ostigard (78).

Genoa, victorie mare, cu 3-0, în Serie A contra lui Cagliari! Nicolae Stanciu a fost rezervă neutilizată

În primul meci după ce a ratat penalty-ul, în prelungiri, contra lui AC Milan, Nicolae Stanciu (32 de ani) a rămas toată partida pe banca de rezerve, chiar dacă antrenorul Daniele De Rossi a efectuat toate cele 5 schimbări pe care le-a avut la dispoziţie.

În clasament, Genoa ocupă locul 15, cu 19 puncte, acelaşi număr de puncte avându-l şi Cagliari, echipă aflată pe locul 16. Echipa patronată de Dan Şucu s-a distanţat la 5 puncte de prima echipă aflată pe poziţie retrogradabilă, Fiorentina. Formaţia viola a remizat, 1-1, cu echipa cu care şi Genoa a remizat etapa trecută, AC Milan.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Observator
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Alertă la Dinamo după cantonamentul din Antalya! Ce se întâmplă cu căpitanul Cîrjan. Exclusiv
Fanatik.ro
Alertă la Dinamo după cantonamentul din Antalya! Ce se întâmplă cu căpitanul Cîrjan. Exclusiv
21:46
Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso
21:41
Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
21:08
VideoJurnal Antena Sport | Bergodi e îngrozit de gerul din România
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Gemenele dau lovitura
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Tamaş le-a adus un punct în ring Faimoşilor, dar a pierdut lupta pentru provizii
21:00
VideoJurnal Antena Sport | Kopic îl păstrează la Dinamo pe Eissat cel mic, pe care l-a testat în Antalya
Vezi toate știrile
1 Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. CFR Cluj și-a adus fundaș central 3 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 4 Rapid și-a cedat jucătorul la o echipă de play-off: „Transfer definitiv” 5 EXCLUSIV“Am ajuns unde nu voiam”. Verdict îngrijorător după transferul lui Adrian Șut de la FCSB 6 O legendă a Craiovei îl face praf pe Loţi Boloni: “Vârsta îi joacă feste! Balaci a fost mult mai valoros decât el”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”