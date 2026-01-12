Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan - Antena Sport

Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, formaţia Cagliari, în etapa a 20-a a campionatului Italiei. Este victoria la cel mai mare scor înregistrată de Genoa în acest sezon de Serie A.

Golurile au fost marcate de Colombo (7), Frendrup (75) şi Ostigard (78).

Genoa, victorie mare, cu 3-0, în Serie A contra lui Cagliari! Nicolae Stanciu a fost rezervă neutilizată

În primul meci după ce a ratat penalty-ul, în prelungiri, contra lui AC Milan, Nicolae Stanciu (32 de ani) a rămas toată partida pe banca de rezerve, chiar dacă antrenorul Daniele De Rossi a efectuat toate cele 5 schimbări pe care le-a avut la dispoziţie.

În clasament, Genoa ocupă locul 15, cu 19 puncte, acelaşi număr de puncte avându-l şi Cagliari, echipă aflată pe locul 16. Echipa patronată de Dan Şucu s-a distanţat la 5 puncte de prima echipă aflată pe poziţie retrogradabilă, Fiorentina. Formaţia viola a remizat, 1-1, cu echipa cu care şi Genoa a remizat etapa trecută, AC Milan.