Starurile lui Real Madrid, luate prin surprindere! Cum au aflat de plecarea lui Xabi Alonso - Antena Sport

Xabi Alonso nu mai este antrenorul lui Real Madrid, după înfrângerea suferită în finala Supercupei Spaniei, în faţa Barcelonei, scor 2-3. La mai puţin de 24 de ore de la fluierul final, madrilenii au anunţat printr-un comunicat că fostul mijlocaş nu va mai continua pe banca echipei.

Imediat după acest anunţ, Real Madrid a dezvăluit şi numele antrenorului care va prelua banca tehnică. Este vorba despre Alvaro Arbeloa, cel care se află la prima experienţă pe banca unei echipe de prima ligă. Fostul jucător de pe Bernabeu a mai pregătit Real Madrid U19 şi Real Madrid Castilla în scurta sa carieră de antrenor.

Vedetele lui Real Madrid nu se aşteptau ca Xabi Alonso să plece după înfrângerea din Supercupa Spaniei

Potrivit marca.com, jucătorii lui Real Madrid au fost luaţi prin surprindere de decizia conducerii de a renunţa la Xabi Alonso. Presa spaniolă susţine că nimeni din vestiarul madrilenilor nu se aştepta la un asemenea deznodământ după finala din Arabia Saudită, iar toţi jucătorii au aflat de plecarea lui Alonso prin intermediul comunicatului oficial.

Mai mult, vedetele de la Real Madrid nu s-au gândit în niciun moment că o înfrângere în Supercupa Spaniei ar putea duce la despărţirea de Xabi Alonso. În ciuda faptului că s-a vorbit mult despre problemele pe care le avea antrenorul cu vestiarul, jucătorii au simţit că atmosfera era mult mai bună în ultima perioadă.

Cei de la Marca au subliniat şi faptul că mulţi jucători au interpretat îmbrăţişarea dintre Alonso şi preşedintele Florentino Perez din timpul festivităţii de premiere ca un semn că lucrurile sunt în regulă în ceea ce priveşte viitorul antrenorului spaniol.