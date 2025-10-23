Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România
Video

Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România

Doar Dinamo există pentru Kopic în România și nici nu vrea să audă de alte oferte. Kopic a aflat din presă că șefii vor să-i facă un nou contract și să-i ofere o mărire de salariu

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România

Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România

Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România
Jurnal Antena Sport | Trei frați fac naveta până la București pentru marele lor vis: să ajungă campioni olimpici

Jurnal Antena Sport | Trei frați fac naveta până la București pentru marele lor vis: să ajungă campioni olimpici

Jurnal Antena Sport | Trei frați fac naveta până la București pentru marele lor vis: să ajungă campioni olimpici
Jurnal Antena Sport | Stelea şi Răducioiu vor să îi vadă îmbrăcaţi frumos pe Ianis Hagi, Man şi Raţiu la Mondial

Jurnal Antena Sport | Stelea şi Răducioiu vor să îi vadă îmbrăcaţi frumos pe Ianis Hagi, Man şi Raţiu la Mondial

Jurnal Antena Sport | Stelea şi Răducioiu vor să îi vadă îmbrăcaţi frumos pe Ianis Hagi, Man şi Raţiu la Mondial
Jurnal Antena Sport | Dan Petrescu nu vine încă la CFR Cluj, a anunţat Iuliu Mureşan

Jurnal Antena Sport | Dan Petrescu nu vine încă la CFR Cluj, a anunţat Iuliu Mureşan

Jurnal Antena Sport | Dan Petrescu nu vine încă la CFR Cluj, a anunţat Iuliu Mureşan
AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie
20:27
VideoJurnal Antena Sport | Trei frați fac naveta până la București pentru marele lor vis: să ajungă campioni olimpici
20:25
VideoJurnal Antena Sport | Stelea şi Răducioiu vor să îi vadă îmbrăcaţi frumos pe Ianis Hagi, Man şi Raţiu la Mondial
20:15
VideoJurnal Antena Sport | Dan Petrescu nu vine încă la CFR Cluj, a anunţat Iuliu Mureşan
20:04
S-a schimbat schimbarea! Meciul unei adversare a FCSB-ului din Europa League, afectat de o furtună
19:58
Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională
19:54
LIVE TEXTFCSB – Bologna 0-2. Duel încins pentru campioană în Europa League! Început de coșmar pe Arena Națională
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii