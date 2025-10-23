Jurnal Antena Sport | Doar Dinamo există pentru Kopic în România - Antena Sport

LIVE TEXT FCSB – Bologna 0-2. Duel încins pentru campioană în Europa League! Început de coșmar pe Arena Națională

Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională

S-a schimbat schimbarea! Meciul unei adversare a FCSB-ului din Europa League, afectat de o furtună

Video Jurnal Antena Sport | Stelea şi Răducioiu vor să îi vadă îmbrăcaţi frumos pe Ianis Hagi, Man şi Raţiu la Mondial

Video Jurnal Antena Sport | Trei frați fac naveta până la București pentru marele lor vis: să ajungă campioni olimpici

1

Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene

2

Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB

3

Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte

4

Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”

5

Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs”

6

Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii